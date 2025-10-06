Mikel Ayestarán expone que Israel y Hamás "tienen que limar muchas diferencias" para que la negociación avance

Este lunes se han reanudado las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto. El periodista señala que estas están siendo indirectas debido a que Catar y Egipto los encargados de transmitir los mensajes.

Israel y Hamás han reanudado sus negociaciones en Egipto este lunes para poner en marcha el plan de paz diseñado por Donald Trump. Como explica el corresponsal Mikel Ayestaran, las conversaciones están siendo indirectas.

"Aunque están en el mismo edificio, no están en la misma sala y son los cataríes y los egipcios los que envían los mensajes de un lado a otro", indica el corresponsal. "Sobre la mesa hay dos temas principales", expone Ayestaran.

El primero es el intercambio de rehenes por presos palestinos mientras que el segundo es la retirada del ejército de Israel. "Estos son los temas clave, los que tienen la llave y que, una vez resueltos, ya se podrá pasar al resto de puntos de la hoja de ruta marcada por Donald Trump", añade.

El presidente estadounidense, precisamente, está ejerciendo una gran presión para que esto salga adelante lo antes posible y espera que esta semana se resuelvan estos, pero, como indica Ayestaran, "no va a ser sencillo". "Las delegaciones están trabajando a nivel técnico porque necesitan resolver muchos problemas y limar muchas diferencias antes de que estos dos puntos puedan ser resueltos", concluye el periodista.

