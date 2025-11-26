Ahora

25N, Día Mundial contra la Violencia de Género

Wyoming: "Deberían alertar de que el machismo mata en los programas de los partidos que niegan la violencia machista"

38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2025 y 65 niños han sufrido la violencia vicaria desde 2013. Wyoming y Sandra Sabatés alertan de estos escalofriantes datos.

Wyoming: "Deberían poner que el machismo mata en los programas de los partidos que niegan la violencia machista"

Sandra Sabatés destaca que "que el nombre de la nueva Fiscal General se haya conocido el 25 de noviembre,Día Internacional contra la Violencia de Género tiene un componente muy simbólico como ha confirmado el propio Gobierno". Se trata de un día marcado por multitud de actos y manifestaciones en toda España. "Es una fecha importante para reivindicar aunque es más importante aún que llegue un día en el que no haga falta hacerlo", asegura El Gran Wyoming.

Por su parte, Sandra Sabatés repasa en el plató de El Intermedio los horribles datos sobre la violencia de género. "Los datos de la violencia machista siguen evidenciando la lacra que suponen para nuestra sociedad", lamenta la periodista, que afirma que "en España, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de 2025".

Además, "1334 mujeres asesinadas desde que hay registros, en 2003", denuncia Sandra Sabatés, que señala que "la violencia de género también ha dejado huérfanos a 289 menores y, además, 65 niños y niñas han sido asesinados por la violencia vicaria desde el año 2013.

El Gran Wyoming alerta de que "son datos que ponen los pelos de punta porque demuestran que el machismo mata, como fumar": "De hecho, si ponen frases advirtiendo del tabaco en las cajetillas, deberían poner frases similares en los programas de ciertos partidos que niegan la violencia de género", concluye rotundo Wyoming en el vídeo.

