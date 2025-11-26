Raquel Orantes reclama "más compromiso" a los políticos contra la violencia machista: "Tenemos las herramientas, pero hay que dotarlas de medios"

Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, recuerda en este vídeo el terrible asesinato de su madre y analiza cómo ha evolucionado la lucha contra la violencia machista desde aquel crimen hace casi 30 años hasta hoy.

Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sandra Sabatés entrevista a Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, cuyo trágico caso, al ser asesinada por su marido 13 días después de denunciar en televisión el maltrato que sufría, cambió la perspectiva de la sociedad española sobre la violencia machista.

En el vídeo sobre estas líneas, Raquel destaca el valor de su madre a la hora de contar su caso en aquella entrevista de Canal Sur, si bien no puede olvidar el dolor tras su muerte: "No se puede cometer un asesinato tan vil, tan cruel, tan cobarde, como lo hizo con ella, la mujer con la que había compartido 40 años de su vida y tenido 11 hijos", apunta.

Como muchas mujeres hoy, Raquel indica que su madre tuvo que seguir viviendo con su maltratador tras el divorcio, porque "no teníamos ningún recurso y teníamos que vivir de él". De hecho, tras el asesinato de Ana Orantes, afirma que ni ella ni sus hermanos tuvieron ayuda psicológica ni económica. De hecho, recuerda que Álvarez-Cascos lo denominó como un "hecho aislado".

Casi 30 años después del asesinato de su madre, Raquel reclama a la clase política actual "mayor compromiso" contra la violencia machista: "Tenemos las herramientas necesarias con esa ley integral, pero hay que dotarla de los medios necesarios y de educación en igualdad".

Pese a su terrible y trágica experiencia, Raquel manda un mensaje de esperanza y se muestra convencida de que "entre todos y todas conseguiremos erradicar la violencia".

