El 'monaguillo Mateo' responde a Aznar tras decir que la inmigración musulmana es un problema: "Le ha quedado un poco racista"

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' celebran una nueva 'misa' de la 'Iglesia Aznariana' en las que analizan las polémicas declaraciones de José María Aznar en las que asegura que "la inmigración musulmana es un problema serio".

La 'Iglesia Aznariana' celebra un nuevo 'advenimiento' de José María Aznar en el programa de Federico Jiménez Losantos, donde ha ido a presentar su último libro.

El expresidente del Gobierno dejaba algunas declaraciones polémicas, como en la que aseguraba que "la inmigración musulmana es un problema serio, porque tiende a no integrarse". Unas palabras que el 'monaguillo Mateo' considera que "le han quedado un poquito racistas".

Aznar también denunciaba que "no se puede hablar en España" por culpa del Gobierno, si bien Dani apunta en el vídeo sobre estas líneas que "a él se le escucha ahora más que cuando era presidente".

Ante estos comentarios, el 'papa Wyoming' decide regalarle el nuevo libro de Aznar: "Esta es la única play que necesitas", comenta el 'pontífice', que le explica que de este modo podrá "elevar su nivel intelectual y hablar de tú a tú con el aznarísimo".

No como Óscar López, que según el propio Aznar "no tiene el nivel intelectual adecuado para el puesto que ocupa", una afirmación que según Dani "le ha quedado un poco sobrado".

Ante la falta de fondos en la 'Iglesia Aznariana', el 'papa Wyoming' empieza a vender las "yemas de Santa Ana Botella" con una oferta de 3x1, "como el aznarísimo, que es expresidente, exlíder del PP y extremadamente atractivo".

