Sandra Sabatés, tras el comentario machista del concejal de Manzanares el Real: "Suena como Los Trogloditas, pero los de Atapuerca"

Thais Villas y la presentadora de El Intermedio hacen un repaso a los últimos exitos de los machistas: desde las afirmaciones sobre el aborto de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal a las afirmaciones de Ana Arjona.

El Intermedio estrena 'Machitos de hierro y cromañones', una nueva sección 'musical' en la que Sandra Sabatés y Thais Villas repasan los últimos éxitos del machismo, "o lo que es lo mismo, los últimos fracasos como sociedad", cuenta Sabatés. "Yo que pensaba que lo más ridículo que había pasado en el mundo de la música era el autotune, pero, parece que siempre hay machistas dispuestos a sonar aún peor", añade Thais.

El primer 'artista' del que van a hablar es el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. "La música clásica se le queda corta y tira por la música rancia", afirma Sandra. Este religioso afirmaba, al hablar sobre el aborto, que "en un mismo hospital es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar la vida de un bebé de cinco meses, y sea esto presentado como un gran logro de la ciencia, y en la habitación de al lado, un grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad".

"Una cosa, señor obispo, si no le gusta el aborto no lo practique", afirma Thais, "pero no se invente barbaridades como que en los hospitales se asesina a niños de cinco meses". "Es usted un genio de la música indie... indignante", añade.

Villas, después, recomienda a un nuevo artista: Damián Guijarro. Este concejal del Partido Popular de Manzanares el Real, en Madrid, "daba el cante de esta manera". El edil dedicaba insultos machistas a otra concejala diciéndole que "a callar, que está más guapa". "Y tocó el gran éxito: 'Callada estás más guapa'", señala Sandra.

Thais pide que se le dé otra oportunidad ya que no es su primera canción. Hace unos meses le dijo a otra concejala: "Cuidado las rodilleras que hay que comprar en este ayuntamiento para que no les salgan callos en las rodillas".

"Las rodillas creo que las tienes bien, pero los ojos... te están saliendo de las órbitas", le dice a Thais a Sandra. La presentadora afirma que "suena como Los Trogloditas, pero no los de Loquillo, los de Atapuerca", afirma Sabatés.

El siguiente 'éxito' es de Ana Arjona, una médica forense que ha sido acusada por la Fiscalía de vejar a víctimas de agresiones sexuales que atendía en el hospital Virgen Macarena, en Sevilla. Arjona decía, por ejemplo, que "ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida" o "la próxima vez tienes que escribir con tu sangre, o tierra, o algo, la palabra 'no' y así sabremos que te estabas negando".

"Es muy fuerte que alguien vaya a un hospital, después de sufrir una agresión sexual, y la doctora le diga eso", expone Villas. "Después de escucharla", añade, "está claro que el cartel de 'guarden silencio' no hay que ponerlo en la sala de espera sino bien grande en la consulta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.