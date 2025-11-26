El enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana para acelerar el acuerdo de paz para Ucrania

Vladímir Putin saluda a Steve Witkoff durante su reunión en Moscú

Sí, pero... El Kremlin ha confirmado que Steve Witkoff estará en Rusia, según el asesor de Putin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov. No obstante, no ha especificado si Witkoff se reunirá con Putin o lo hará con algún representante del Kremlin.

El Kremlin ha confirmado que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania.

"En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana", dijo el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión estatal rusa.

Previamente, el presidente de Estados Unidos aseguró este martes que su enviado especial viajaría a Moscú para reunirse con Putin para avanzar en la negociación que ponga fin al conflicto en Ucrania.

Trump aseguró que Witkoff irá probablemente acompañado por su asesor y yerno, Jared Kushner, pero no precisó la fecha de la reunión cuando fue preguntado al respecto por periodistas a bordo del avión presidencial.

El mandatario resaltó que no recibirá al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca de nuevo a menos que haya un acuerdo definitivo sobre la mesa.

