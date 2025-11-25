'Leire Díez' lo niega todo, desde las grabaciones hablando de Santos Cerdán hasta su propio nombre: "Es todo falso"

Cristina Gallego interpreta en este vídeo a Leire Díez, la supuesta 'fontanera' del PSOE, para contar cómo le ha ido en la última sesión de su proceso judicial.

'Leire Díez' visita el plató de El Intermedio tras la última sesión de su juicio. Cuando Wyoming le pregunta qué tal ha ido la jornada, la conocida como 'fontanera del PSOE' se muestra muy negativa y asegura que "obviamente" no ha ido bien.

"Piense que yo soy una periodista y en estos momentos se está poniendo en cuestión mi profesionalidad y mi integridad", comenta indignada 'Leire Díez'.

Wyoming le pregunta directamente: "¿De verdad no se reconoce en la grabación en la que se declara mano derecha de Santos Cerdán?". Ella lo niega rotundamente: "No, no, no. No me reconozco en esa grabación ni en la que acabáis de poner vosotros. Es todo falso", asegura 'Díez'.

El presentador, sorprendido, incluso se plantea si realmente está hablando con 'Leire Díez'. A lo que ella responde: "No, no. Soy María Leire Díez, investigadora, periodista, escritora y futura Premio Pulitzer, porque recordará que estoy escribiendo un libro de investigación que va a ser una bomba", termina afirmando la 'exsocialista'.

