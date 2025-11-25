Sandra Villafañe alucina al escuchar los comentarios que dedicaban a las futbolistas en los 60: "Me ha dejado loca"

En este vídeo, Thais Villas ha mostrado a Sandra Villafañe e Isabel Fuentes un vídeo emitido en los años 60 sobre un partido de fútbol femenino. Ambas no han podido evitar su sorpresa antes las afirmaciones del comentarista.

Thais Villas se ha desplazado hasta un campo de fútbol para charlar con Sandra Villafañe e Isabel Fuentes. La primera es jugadora de fútbol profesional y actualmente juega en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Fuentes, por su parte, fue defensa central hace 50 años en el Olímpico de Villaverde, pero tuvo que dejar de jugar antes de cumplir 20 años.

La reportera les muestra unos vídeos de los años 60 en los que se hablaba de una manera bastante llamativa sobre el fútbol femenino. Como se escucha, en las imágenes señalan, por ejemplo, que cuando las jugadoras se casen "cambiaran el juego por una batería de cocina".

"Qué pena", afirma Isabel. "Vaya comentarios, ¿no?", añade Sandra, "madre mía". Fuentes cuenta que ella sufrió comentarios similares. "Jugando con la Selección Española en Córdoba el tema principal eran los traseros nuestros", recuerda, "y, luego, si era más difícil meter un gol o hacer una tortilla".

"Me ha dejado loca", afirma Villafañe, "es surrealista". Isabel expone que ella, por una parte, siente "muchísima alegría porque, lógicamente, esto tiene que avanzar", pero, por otro lado, quiere que todo "siga más adelante". "Quiero que se las reconozca más y que lleguen más arriba", añade.

Fuentes señala que las jugadoras profesionales actuales "están viviendo un sueño que muchas de nosotras no hemos podido vivir". "Solo te puedo decir que disfruto por ti, voy a disfrutar siempre del fútbol y, al final, todas os agradecemos todo lo que hicistéis en su día".

