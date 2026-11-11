La reacción de una madre cuando su hija le llama para pedirle el dinero de la comunión: "¿Es para droga?"

La hemeroteca de El Intermedio recupera la broma que gastó una joven a su madre, a la que le pidió el dinero de la comunión. Su reacción fue contundente: "En mis cojones está".

En una entrega de 'Cría cuervos' que El Intermedio recupera por la huelga general, el programa proponía a una joven que pusiera a prueba el amor incondicional de su madre gastándole una broma por teléfono.

La chica aseguraba que lo que más disgustaría a sus progenitores sería pedirle el dinero de la comunión, de manera que eso es precisamente lo que le planteaba a su progenitora.

"¿No te das cuenta de que te has gastado el dinero de la comunión hace ya cuatro años?", le respondía su madre, que ante la insistencia de su hija elevaba el tono: "En mis cojones está el dinero".

Cuando la chica le plantea a su madre la posibilidad de que se lo haya podido gastar, esta estalla: "¿En qué me lo voy a gastar, 'desgraciá'?".

Ante la necesidad de dinero que le expresa la joven, su madre le contestaba contundente y le recomendaba ponerse "a trabajar". Sin embargo, se preocupaba por los motivos detrás de esta petición y le preguntaba si "es para droga" o si "alguien necesita abortar".

Sin embargo, su hija seguía insistiendo en tener el dinero, desatando la ira de su progenitora: "Cuando llegues mañana me lo coges de mis cojones".

Al conocer que se trataba de una broma de El Intermedio, la madre se lo tomaba con humor y le mandaba un mensaje a Wyoming: "¡Te amo!". También a Sandra Sabatés, que para ella es "un referente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio con motivo de la huelga general.

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