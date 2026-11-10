Nerea Pérez de las Heras, en contra de las frases de superación: "Hay cosas que no te matan y no te hacen más fuerte, sino más mezquina, cutre y miedosa"

Thais Villas habla con Nerea Pérez de las Heras sobre su libro, 'Fantasma', en el que habla sobre todo el proceso traumático que tuvo que pasar tras el accidente en el que se le amputó parte de la pierna derecha.

Thais Villas habla con Nerea Pérez de las Heras, que acaba de publicar su libro 'Fantasma', en el que explica cómo vivió el accidente de 2023 en el que se le amputó parte de la pierna derecha y todo el proceso posterior.

"Este libro no nace de una necesidad de terapia, la terapia ya estaba hecha, sino de tener un buen material literario", comenta la escritora, que asegura que aunque la experiencia visible es que ha perdido una pierna, la que realmente se ha quedado en su cuerpo "es la sensación de que salvé la vida".

Nerea explica que para tratar su estrés postraumático tuvo que recurrir a terapia privada, porque "pude tener dos visitas en la pública y nada más". Ahora, afirma, ha conseguido "incorporar" esa terrible experiencia, aunque "hay días que puede más el agujero que lo que has construido alrededor".

Nerea no está de acuerdo con frases como "todo pasa por algo" o "lo que no te mata te hace más fuerte": "Toda esa mierda no me interesa para nada", afirma rotunda la periodista, que apunta que "cuando llegas a los 40 te das cuenta de que es mentira, que hay muchas cosas que no te matan y no te hacen más fuerte, te hacen más mezquina, más cutre, más miedosa y más débil, pero forman parte de la vida".

Nerea recuerda un episodio en el metro que le ha llevado a reflexionar sobre "cómo puede ser que genere distorsión en alguien ser mona y tener una discapacidad" y de cómo "dentro de las cualidades de la mujer tradicional hegemónica no está la discapacidad".

La burocracia, lo más duro

De todo el duro proceso que ha tenido que pasar, Nerea afirma que lo que más le ha "machacado" ha sido la burocracia: "Yo tenía una idea de cómo funcionaban las cosas bastante cercana a la realidad, porque he tenido padres dependientes, pero pensaba que que iba a tener más facilidades y menos listas de espera y que me iban a poner un ascensor con un poquito más de facilidad en mi comunidad", sostiene.

Tanto que incluso afirma que hubiera preferido haber tenido que pelear las cosas de verdad, que "me pongan aquí una funcionaria de mi estatura y de mi peso y pelearnos antes que ir ventanilla por ventanilla o por web". Una situación que no quiere pensar cómo puede ser en alguien con mayores dificultades sociales que las que tenía ella.

Por ello, su libro no solo incluye agradecimientos, sino también 'desagradecimientos': "Este libro se ha escrito a pesar de la crueldad de las administraciones de la Comunidad de Madrid, a pesar de los seguros de accidente que te machacan sistemáticamente, a ver si te rindes y decides no continuar", sentencia.

Sobre qué le diría la Nerea de ahora a la de 2023, la escritora asegura que el primer consejo sería que "no fuera gilipollas y no se subiera al barco", pero también que "no se preocupe, que lo va a hacer bien, que siga sus instintos, que que está en buenas manos".

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