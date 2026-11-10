"No soporto que a mi hermana le pasen cosas malas en las películas": así vive Marina Anaya la trayectoria como actriz de su hermana Elena

Elena Anaya ganó en 2011 el Premio Goya a mejor actriz protagonista, mientras que su hermana Marina es una de las diseñadores y artistas plásticas más reputadas de España.

Las hermanas Anaya han logrado tener un incuestionable éxito en el mundo de la cultura y el arte. Elena Anaya ganó en 2011 el Premio Goya a mejor actriz protagonista, mientras que su hermana Marina es una de las diseñadores y artistas plásticas más reputadas de España.

Sin embargo, desde pequeñas han tenido caracteres muy diferentes. Elena se queja de que su hermana es demasiado "cuadriculada". "Ella te invita a comer a las dos y media, pero no llegues a menos veinte", asegura.

Sin embargo, Marina le explica a Elena que "me sienta mal de ti lo que tú llamas flexibilidad": "Muchas veces se podía haber organizado para llegar a tiempo, pero no se ha organizado".

No obstante, si hay algo que, como hermana mayor, caracteriza a Marina es su voluntad de proteger a su hermana ante todo, incluso ante el sufrimiento de los personajes a los que interpreta.

"No soporto que le pasen cosas malas en las películas, lo paso muy mal y no lo puedo evitar", explica. "Veo que a mi hermana le están zurrando o que tiene un desengaño sentimental horroroso y es que no lo puedo soportar", añade.

De hecho, explica que "ella misma me ha censurado muchas películas y me ha dicho que no las puedo ver", añade. No obstante, ambas muestran su profunda admiración hacia la otra, porque Elena y Marina han convertido el apellido Anaya en uno de los más reputados en el mundo de la cultura y el arte en España.

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