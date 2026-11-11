La respuesta del conductor de un Lamborghini cuando Isma Juárez le pregunta qué emisora escucha: "La COPE, ¿qué radio voy a llevar?"

En un momento que ahora recupera la hemeroteca de El Intermedio, Isma Juárez se encontraba con un Lamborghini a las puertas del hotel Ritz y aprovechaba para preguntarle a su dueño si "un Lambo lleva radio". Su respuesta, en este vídeo.

Hace unos meses, Isma Juárez se trasladaba hasta el hotel Ritz, donde tenía lugar un desayuno informativo con los, por aquel entonces, líderes de Sumar.

En un momento que ahora recupera la hemeroteca de El Intermedio a causa de la huelga general, el reportero buscaba en la puerta del lujoso hotel a personas dispuestas a liderar la izquierda a la izquierda del PSOE, aunque solo encontraba una mujer dispuesta a hacerlo "a la derecha".

Isma también tenía la oportunidad de hablar con un hombre que tenía un Lamborghini. "¿Un Lambo lleva radio?", le preguntaba el reportero, a lo que el conductor le respondía que "con casete".

Isma aprovechaba para preguntarle qué emisora llevaba puesta, obteniendo una respuesta poco sorprendente: "La COPE, ¿qué radio voy a llevar?".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio con motivo de la huelga general.

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