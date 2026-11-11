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"Sacad la 'Nancyonalsocialista' con rifle, fusil y que cante el Cara al Sol": el consejo de Dani Mateo a Núcleo Nacional para "embelesar a los niños nazis" esta Navidad

Ante la detención de 14 nazis, Dani Mateo ha dado a los líderes de Núcleo Nacional una idea para recaudar fondos estas navidades y, de paso "embelesar a todos los niños nazis".

NUCLEO NACIONAL

En los últimos días, una operación de la Policía Nacional ha golpeado directamente a la cúpula de la organización nazi Núcleo Nacional, deteniendo a 14 de sus líderes, entre los que se encontraba Isabel Peralta.

La joven fue arrestada el pasado viernes tras ser acusada de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas. Además, en los registros se hallaron cuatro armas largas.

Ante esta situación, Dani Mateo ha dado a los líderes de Núcleo Nacional una idea para recaudar fondos estas navidades y, de paso "embelesar a todos los niños nazis".

"Sacad la Nancyonalsocialista, que viene con rifle, fusil, granadas de mano y canta el cara al sol cuando le levantas el bracito. Pídesela a los Reyes Magos, preferiblemente no a Baltasar", bromea Dani Mateo.

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