Una mujer de barrio rico explica a Thais Villas cómo ayuda a sus hijos: "Superviso a la chica que cuida de los niños"

Thais Villas visitó un barrio rico y uno obrero para conocer cómo ayudan los padres y abuelos a sus hijos en situaciones económicas difíciles. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Durante las crisis, ¿Quién ayuda a mantener a las familias? Para conocer qué dicen los españoles al respecto y que rol ejercen en sus respectivas familias en época de crisis, Thais Villas visitó en 2015 un barrio rico y un barrio obrero.

Un vecino del barrio obrero aseguró que ayuda a sus hijos económicamente casi todos los meses: "La comida o lo que les haya hecho falta, ellos no trabajan y hay que ayudarles, tienen que comer todos".

En cambio, una mujer del barrio rico dijo que nunca había ayudado económicamente a sus hijos: "Trabajan los cuatro y a veces vienen a comer a casa, pero por venir, no porque lo necesiten".

Otra vecina del barrio obrero confesó que ha estado ayudando a sus hijos económicamente "durante cinco años": "En dinero, pagándoles las hipotecas porque si no les echaban, comprarle ropa a los críos...".

Por último, una mujer del barrio rico explicó que no ha dado apoyo económico a sus hijos: "Un poco supervisar a la chica que cuida de los niños, pero económicamente no". Explicó que "Estudiaron fuera y han venido con mucha experiencia y han podido montar su propia empresa, y eso, que era un momento de crisis". Añadió que "el que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis".

