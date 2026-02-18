Emilio Delgado: "La izquierda tiene que aprender a trabajar a medio plazo y no correr un año antes de las elecciones para salvar los muebles"

Emilio Delgado visita El Intermedio después de su acto con Gabriel Rufián y, en este vídeo, ofrece su visión de cómo habría que unirse la izquierda y la importancia de hacerlo, porque "nos estamos jugando nuestro estilo de vida".

Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, visita El Intermedio después de su acto con Gabriel Rufián para impulsar la unión a la izquierda del PSOE. Un evento ante el que afirma que se han sentido "muy impresionados y abrumados" por la buena acogida que, señala, demuestra que "hay gente que no quiere bajar los brazos y dejar que este país se vaya al garete".

En este proyecto, Delgado defiende que hay "dos carriles diferentes". Por un lado, el de la fórmula con la se presentaría la izquierda a las elecciones y que "están discutiendo las direcciones de los partidos políticos".

En su opinión, lo más interesante sería una especie de "geometría variable" que combine territorios con fuerzas progresistas que "han demostrado arraigo y buen funcionamiento" con otras zonas donde "quizá sí que tenga interés hacer federaciones de fuerzas distintas para maximizar el resultado electoral".

"Nos jugamos nuestro estilo de vida"

En el caso de su acto con Rufián, explica que lo que querían subrayar era "el otro carril": "Una vez hayáis hecho esa coalición, qué vais a ofrecer a la gente para que salga del sofá a votar con ganas y para que siente que le estás hablando de sus problemas reales y se sienta interpelada".

Delgado sostiene que la casi utópica idea de unir a toda la izquierda tiene que funcionar esta vez porque "nos estamos jugando nuestro estilo de vida": "Uno vive en pisos y no vive en caravanas, y cuando va a que le curen un cáncer no tiene que ir con la chequera por delante", asegura el diputado, que cree que "hay quien parece decidido a que Europa no pase a la siguiente fase". Para ello, apunta, estarían usando "virus troyanos" como Vox.

"Estos no vienen a privatizar un poquito más las cosas, vienen a desarrollar un programa político en contra de las clases populares y a favor de una minoría privilegiada", advierte Delgado.

Ante la proliferación de organizaciones de extrema derecha que llevan "larvándose 20 años", el diputado opina que "la izquierda tiene que aprender también a trabajar a medio plazo y a no salir corriendo un año antes de las elecciones, a ver cómo puede salvar los muebles".

