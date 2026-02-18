Ahora

Posible caso de violencia machista en Madrid tras el hallazgo de un cadáver en una vivienda

Los detalles Según ha podido confirma laSexta, la Policía ya ha detenido a su expareja como presunto autor de los hechos, tras haberse entregado él mismo.

Fachada de la vivienda en la que se ha encontrado el cadáver de una mujer, en Madrid.
Posible caso de violencia de género en Madrid, después de que una persona haya sido hallada muerta en un domicilio situado en la calle López de Hoyos. Según ha podido confirma laSexta, la Policía ya ha detenido a su expareja como presunto autor de los hechos, tras haberse entregado él mismo en comisaría.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de nacionalidad paraguaya, ha sido encontrada tumbada en la cama ya fallecida y con aparentes signos de haber sido estrangulada. La víctima tenía dos hijos fruto de otra pareja anterior.

Ahora, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales. De confirmarse como tal, sería la primera mujer asesinada por violencia machista en Madrid, en lo que va año.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

