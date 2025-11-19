Así reacciona una mujer de barrio obrero al saber que las mechas cuestan 200 euros: "Prefiero gastarlo en ropa para mis hijos"

Una joven de barrio obrero explica que fue a la peluquería en abril, pero que "hacía años y años que no iba" ya que se suele tapar las canas haciéndose coletas. Además, alucina al saber que unas mechas cuestan 200 euros.

Thais Villas se desplaza hasta un barrio rico y barrio obrero "para ver qué diferencia hay entre peinados, tintes y rulos en un sitio y en otro". Una chica de un barrio rico explica que va cada cinco días a la semana: "Siempre lavo, hidrato y seco y, después, cada mes el color". "Lavar e hidratar cuesta 60 y al mes, el color, 200 euros", explica la joven, que confiesa que es "terapéutico" cuidarse: "Todo lo que va saliendo lo voy probando".

Por su parte, una joven de barrio obrero explica que fue a la peluquería en abril: "Hacía años y años que no iba". "Me corté las puntas y me hice mechas, no fue muy cara, costó 50 euros", afirma la mujer, que confiesa que se tapa las canas haciendo coletas. Además, la joven alucina al saber que las mechas cuestan sobre 200 euros: "Bff, no, no, yo prefiero comprarle ropa a mis hijos".

Algo parecido a lo que le pasa a otra mujer del mismo barrio, que asegura que va una vez al año al centro de Mayores. Por último, una mujer de barrio rico asegura que le ha costado la peluquería 469 euros: "Merece la pena, eh, ¿tú no me ves bien?".

