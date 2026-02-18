Sandra Sabatés, a los políticos tras usar el caso del DAO como "munición política": "No es cuestión de 'y tú más', sino de que no pase más"

Sandra Sabatés recuerda en este vídeo el "calvario" que sufrido la víctima de presunta agresión sexual por parte del DAO de la Policía Nacional y manda un mensaje a la "clase política que ha abandonado a la víctima a su suerte".

El caso de la denuncia contra el exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, por agresión sexual lleva a Sandra Sabatés hasta el 'pico de la mesa' de El Intermedio, donde reflexiona sobre la gravedad de este caso y "cómo las instituciones y la clase política han abandonado a la víctima a su suerte".

La presentadora recuerda el "calvario" que ha sufrido esta mujer durante meses y la "dinámica de poder" ejercida por el ex número dos de la Policía Nacional: "¿Qué puede hacer una persona como la víctima en una situación como esa, cuando tu jefe, la persona más importante de todo el cuerpo de Policía, ejerce su poder físico y laboral para abusar sexualmente de ti?", se pregunta.

Las vejaciones no terminaron ahí, ya que como apunta Sandra, "a partir de ese momento la víctima no solo tendrá que hacer frente a las secuelas físicas y psicológicas de haber sufrido una violación, sino que también deberá enfrentarse a toda una campaña de acoso contra ella".

Un "hostigamiento constante" cuyo modus operandi, como en muchos otros casos de violencia sexual, "se repite con los cómplices del agresor", en este caso un comisario "casualmente condecorado por el jefe de la Policía", que trató de comprar el silencio de la víctima.

Un estrés que le llevó a tener que solicitar una baja médica y posiblemente agravado, comenta Sandra, "porque ella no pudo acudir a quien supuestamente debería haberla protegido: la Policía". Por ello decide interponer la denuncia directamente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer No.8 de Madrid. "Es la única salida para hacer frente ella sola a una poderosa institución", comenta Sandra, que destaca la "extraordinaria valentía" de la denunciante.

Pero su calvario no acaba allí. Después de conocerse la denuncia, se desveló la identidad de la víctima, "convirtiéndola en el foco de las noticias", mientras que, apunta Sandra, "nuestra clase política tampoco ha estado a la altura", ya que "en vez de abrir un debate sobre qué ha podido fallar en el sistema, se han enzarzado en el ya clásico 'y tú más'".

De este modo, afirma que los políticos han usado "a una persona que está atravesando un momento terriblemente traumático como simple munición política". Por ello, les manda un mensaje: "No es cuestión de 'y tú más', es cuestión de que no pase más".

