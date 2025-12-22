Thais Villas se compromete a ir al Congreso para pedir que vuelva El Canto del Loco: "¡Que lo pido!"

El Intermedio recuerda el debate generado por Thais Villas sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La reportera planteaba a la gente si les gustaba que volviera al grupo su antigua vocalista o, en cambio, preferían a Leire Martínez.

'Hablando se enciende la gente' llevaba a Thais Villas a generar un debate sobre la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. ¿Prefería la gente a Leire Martínez o, en cambio, consideran que es mejor que vuelva la antigua vocalista?

Un chico exponía que, en su opinión, Amaia no ha actuado mal. "Lo que ha hecho es reencontrarse con el grupo y, eso, me parece genial", afirmaba, "quienes se han portado mal son los integrantes del grupo de La Oreja de Van Gogh, que se han portado fatal con ambas".

Para el joven, la antigua vocalista del grupo ha decidido volver ya que "está enamorada de La Oreja de Van Gogh y de la música". "Creo que quiere volver a los escenarios y esto es una oportunidad enorme", afirmaba.

Una chica exponía que había podido ver algún vídeo de los ensayos y que, a nivel vocal, la veía "más débil". "La he visto en los ensayos", defendía otra chica, "y, a ver, la mujer tiene más años, pero la voz que tiene sigue siendo Amaia Montero".

Villas también preguntaba por el anuncio del guitarrista, Pablo Benegas, que anunciaba que no iba a participar en la gira. "Creo que se arrepiente de cómo lo han hecho", señalaba una chica. Una mujer afirmaba que se debería ir tanto a los conciertos de La Oreja de Van Gogh como de Leire Martínez. "No tienes porqué dejar a una ni a la otra", reflexionaba, "la cuestión es salir". Viendo su pasión por la música, Thais se ofrecía a ir al Congreso de los Diputados a pedir la vuelta de El Canto del Loco. "¡Que lo pido!", concluía.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

