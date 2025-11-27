Una madre, a su hija tras decirle que se ha hecho un piercing: "Si hay una promoción para abrirle el culo en cuatro, usted se lo abre"

El Intermedio propone a dos chicas poner a prueba el amor incondicional de sus padres con sendas bromas pesadas. Mientras una le cuenta que va a dejar la carrera, otra le dice que se acaba de hacer un piercing porque "había una promoción".

El Intermedio sale a la calle en una nueva entrega de 'Cría Cuervos' donde propone a los jóvenes que pongan a prueba el amor incondicional de sus padres con todo tipo de bromas pesadas.

En el vídeo sobre estas líneas, una chica llama a su madre para decirle que va a dejar la universidad. "¿Tú estás loca? Dejar el último año de carrera", le responde su progenitora cada vez más enfadada, que le recuerda los "cuatro años de sacrificio" estudiando para hora dejar la carrera a falta de entregar "cuatro trabajos".

La mujer no se termina de tomar del todo bien que se trataba de una broma para El Intermedio y cuelga enseguida, no sin antes despedirse con un "te quiero".

Otra joven, por su parte, le cuenta a su madre que se acaba de hacer un piercing en la nariz porque "había una promoción". "¿Cómo se va a desfigurar su cara? ¡Usted es bailarina! ¡Qué bruta! Eso es abrir un hueco en la nariz", reacciona la mujer al otro lado del teléfono.

"O sea, que si le ponen una promoción para abrirle el culo en cuatro, usted se lo abre", le comenta su madre, que incluso le llega a colgar el teléfono. Finalmente, su hija le vuelve a llamar para desvelarle que todo era una broma: "¡Te odio Rufina!", le responde la progenitora para volver a colgarle.

