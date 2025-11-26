Dani Mateo responde a las críticas de Yolanda Díaz hacia Telefónica: "Diría que le ha tocado la fibra"

La empresa de telecomunicaciones ha anunciado un ERE que supondría la reducción del 35% de la plantilla, es decir, afectaría a más de 6.000 trabajadores. La ministra de Trabajo no ha dudado criticar esta decisión.

La información económica llega a El Intermedio con 'Páginas salmonete'. Dani Mateo confiesa que lo único que sabe de economía es que "cuando en el Monopoly caes en una calle en la que han puesto un hotel estás jodido".

Sandra Sabatés expone que el Gobierno ya ha dado por perdida la votación de la senda de déficit. "Este jueves se vota en el Congreso el techo de gasto, pero Hacienda da por hecho que no saldrá adelante tras el rechazo de Podemos, Compromís y Junts", indica la presentadora. "Es decir que, previsiblemente, se prorrogaran por tercera vez los presupuestos", indica Mateo.

Por otro lado, Telefónica ha anunciado un ERE que afectará al más de 6.000 trabajadores, "un reajuste que supone una reducción del 35% de la plantilla", indica Sabatés. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se ha mostrado muy crítica con el ERE, que ha afirmado que no comparte que "una empresa que tiene beneficios y que está participada con los recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores". "La ministra de Trabajo está bastante cabreada, diría que Telefónica le ha tocado la fibra", señala Dani.

"La OCDE ha instado a España a reformar las pensiones debido al aumento de la esperanza de vida", indica Sabatés. Así, han aconsejado que se incentive a los trabajadores de más edad que sigan trabajando.

"Además se recomienda bajar lay aumentar los impuestos en el consumo", añade la presentadora. "También estoy a favor de, sobre todo hoy", responde Dani, "así a estas horas estaría viendo TikTok y no cubriendo a Wyoming".

