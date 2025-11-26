Guillermo Fesser señala que a Trump "no le importan los términos de la paz en Ucrania, solo quiere ponerse la medalla"

El corresponsal señala que EEUU ha presentado un plan con 28 puntos "que, prácticamente, están calcados a lo que quiere Rusia". Entre otras cosas, Ucrania debería renunciar a la región del Donetsk, Crimea o Lugansk.

Las negociaciones para alcanzar un plan de paz entre Ucrania y Rusia siguen avanzando. Donald Trump ha manifestado que querría que este jueves se pudieran comunicar novedades. Guillermo Fesser se ha mostrado muy crítico con estas pretensiones del presidente estadounidense.

"No le importan los términos de la paz, solo quiere ponerse la medalla y anunciarlo en rueda de prensa", afirma el periodista. Fesser indica Trump no tiene presiones "para detalles o concesiones", sino que es "para que se apruebe antes de mañana".

La prensa ha manifestado su sorpresa ante estos acuerdos ya que "la propuesta de EEUU son 28 puntos que, prácticamente, están calcados a lo que quiere Rusia". Por ejemplo, Ucrania debería renunciar a toda la región del Donetsk, y Rusía también debería quedarse con Crimea o Lugansk.

"La sorpresa es de tal calibre que Marco Rubio primero tuvo que asegurar a los senadores que ese no era el plan de EEUU sino recomendaciones rusas que iban a añadir al plan y, enseguida, tuvo que desmentirse a sí mismo diciendo que era el plan de EEUU, pero que está sujeto a modificaciones".

Fesser expone que este martes se produjo una filtración a la prensa de unos audios entre Steve Witkoff con Yuri Ushakov. "Witkoff le estaba dando instrucciones a Ushakov para que llamara por teléfono a Putin y le hiciera luz de gas", explica el corresponsal. Además, le pidió que Putin llamar a Trump para darle la enhorabuena por el plan de paz y así creyera que era idea suya. Ante los audios, varios congresistas han pedido la dimisión de Witkoff.

"El plan de paz se ha convertido en una sitcom", afirma Fesser, "como muchos asuntos de esta administración". El corresponsal señala que no se pueden buscar grandes planes ni estrategias ya que "Trump es un niño de cinco años y se mueve por impulsos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.