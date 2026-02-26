Juan José Millás reflexiona con Thais Villas sobre la vejez: "A partir de cierta edad uno se pregunta qué clase de viejo será"

Juan José Millás confesó a Thais Villas en este vídeo que había desterrado el alcohol de su vida: ahora solo bebe té. "Lo dejé hace tres o cuatro años, pero no lo echo de menos, porque te compensa", afirmó.

Thais Villas entrevistó en una temporada pasada de El Intermedio a Juan José Millás, quien en aquel momento acababa de publicar su nuevo libro, 'Ese imbécil va a escribir una novela', una obra que jugaba, una vez más, con los límites entre vida y ficción.

"Yo te veo muy bien, Juanjo", destacaba Thais Villas al escritor, que respondía con ironía: "Estoy en ese punto absolutamente... o finjo estarlo". Y es que Millás desveló a la reportera su rutina de pilates, caminatas diarias de hora y media y una regla estricta: nada de sofá para evitar sentarse. Además, "procuro leer mucho, leer es muy importante", insistía el escritor, que también confesaba que había dejado el alcohol y ahora solo bebía té. "Lo dejé hace tres o cuatro años, pero no lo echo de menos, porque te compensa", confesó.

Por otro lado, Millás reflexionó sobre el paso del tiempo: "Los placeres de la vejez son menos intensos, pero más duraderos". "¿Te da miedo envejecer?", preguntó la reportera a Millás, que explicó en el vídeo principal de esta noticia que "a envejecer te acostumbras, porque vas poco a poco, lo que pasa es que entras en un país en el que todo es distinto".

El escritor situaba un primer punto de inflexión alrededor de los 60 años, cuando, según explicaba, uno empieza a preguntarse "qué clase de viejo serás" y comienza a reconocer a ese viejo en el espejo. "Todavía no está, pero tú ya lo empiezas a ver", decía sobre esa imagen futura. "Pero hay otro momento posterior en el que te miras al espejo y ves al muerto que serás. Ya te imaginas en el ataúd, muy serio. Ya estoy preparando al muerto", admitía el escritor, que confesó: "Me gustaría que el tanatopráctico me dibujara con una sonrisa un poco irónica".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

