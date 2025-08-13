Juan José Millás: "Los placeres de la vejez son menos intensos, pero más duraderos"

En la última temporada, Thais Villas entrevistó a Juan José Millás sobre su nueva novela: 'Este imbécil va a escribir una novela'. El autor reflexiona sobre la mezcla de realidad y ficción, la vejez y la vivencia del sexo en esta etapa.

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas charló con Juan José Millas sobre su nuevo libro, 'Este imbécil va a escribir una novela', cuyo protagonista comparte su nombre. Esta curiosa coincidencia llevó a la reportera a preguntarle qué hay de realidad y qué de ficción en una obra que aborda temas como la vejez o la muerte.

"Todo es una realidad en la medida que la fabulación también es realidad", contesta el escritor.

En la novela, el protagonista también experimenta ciertas fantasías sexuales a lo largo de la historia, lo que llevó a Villas a preguntarle cómo se vive el sexo en la vejez.

"Del sexo me costaba hablar también en la juventud", confiesa Millás, "porque tengo una educación en la que de sexo no se habla". Y añade: "Los placeres de la vejez son menos intensos pero más duraderos que los de la juventud".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.