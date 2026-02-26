Wyoming afirma que a Yolanda Díaz "siempre la eclipsa un hombre de derechas": "Tejero con su muerte, Casero con su dedo..."

"Yolanda Díaz da un paso atrás como referente de la izquierda, pero no como referente del optimismo", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "con esa habilidad para dar ánimos podría reciclarse como monitora de spinning".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que no será la candidata de Sumar en las próximas elecciones, en una carta que ha avanzado laSexta. Terminará con sus obligaciones de esta legislatura en el Gobierno de coalición y después no repetirá al frente del nuevo proyecto de Sumar.

El Gran Wyoming analiza la noticia en el plató de El Intermedio: "Ya es mala suerte, justo en el día en el que Díaz anuncia que no se presenta a las elecciones, boom, se desclasifican los archivos del 23F, se muere el último gran golpista...". "Es muy injusto, a Yolanda Díaz siempre la eclipsa un hombre de derechas", lamenta el presentador, que explica en el vídeo principal de esta noticia: "Hoy ha sido Tejero con su muerte, y el día de la reforma laboral, Casero con su dedo".

Por su parte, Sandra Sabatés destaca que en el comunicado, Yolanda Díaz ha querido lanzar varios mensajes "recalcando la necesidad de unidad de las izquierdas". "Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí empujando, acompañando, voy a hacerlo con alegría y esperanza", ha asegurado la ministra de Trabajo, que ha destacado que tiene la certeza de que "cuando la mayoría social se pone en marcha, no hay fuerza

capaz de detenerla".

"Yolanda Díaz da un paso atrás como referente de la izquierda, pero no como referente del optimismo", asegura El Gran Wyoming, que destaca que "con esa habilidad para dar ánimos podría reciclarse como monitora de spinning": "Al fin y al cabo a Garamendile ha hecho sudar la gota gorda". Puedes ver el análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.