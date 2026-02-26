El vídeo de dos jóvenes, arrepentidos tras mudarse al campo: "Si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil"

"¿Soy la única que empieza a echar de menos los atascos, los ruidos, mi trabajo de diez horas en una oficina?", ironiza Cristina Gallego en este sketch, donde Dani Mateo le aconseja que se acuerda "de las cosas buenas" de vivir en el campo.

Cristina Gallego y Dani Mateo protagonizaron este divertido sketch en El Intermedio después de que el Gobierno propusiera movilizar hasta 17.000 fincas rústicas públicas con el objetivo de facilitar el acceso de los jóvenes al campo y llevar a cabo un relevo generacional en la España agraria. En el vídeo se puede ver el proyecto piloto con "dos jóvenes urbanitas, demócratas y constitucionalistas".

Dani afirmó que irse a trabajar al campo es lo mejor que han hecho desde que se pasaron al té matcha: "Qué placer despertarse a las cinco de la mañana con el canto del gallo y cuánto tiempo hacía que no trabajábamos con nuestras propias manos".

Sin embargo, el ánimo decayó tras tres meses de cosechas fallidas y Dani y Cristina empezaron a no soportar su vida en el campo. "¿Crees que Starbucks hará envíos aquí?", preguntó Cristina Gallego tras quedarse sin leche en el vídeo, donde Dani Mateo contestó: "Prueba, aunque no creo que haya cobertura porque siempre que llueve se cae la señal".

"¿Soy la única que empieza a echar de menos los atascos, los ruidos, mi trabajo de diez horas en una oficina?", reflexionó la joven Gallego, que se preguntó: "¿Qué hacemos aquí, si a mí no me gustaba ni la granja de Playmobil?". "No piense en eso, cariño", respondió Dani, que la animó afirmando que en el campo estaban "de maravilla: "Acuérdate de las cosas buenas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

