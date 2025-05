Thais Villas, al descubrir que Juan José Millás estudió en un seminario: "Imagínate que llegas a ser papa"

El escritor confiesa a la reportera que a veces piensa que podría haber llegado a ser cardenal. "En este cónclave habría estado porque a mí se me da bien la filosofía, se me da bien el latín... era buen estudiante", afirma.

Juan José Millás vuelve con 'Ese imbécil va a escribir una novela'. Thais Villas tiene la oportunidad de charlar con el escritor sobre su nuevo libro y reflexionar sobre los temas que trata la novela, como la vejez o la muerte. Thais pregunta al escritor si ha sufrido el edadismo. "Lo he sufrido, sobre todo, en los médicos", responde, "porque todo lo que te pasa es... '¿qué quieres? si tendrías que estar muerto'".

El protagonista del libro tiene fantasías sexuales. La reportera pregunta al autor cómo es el sexo en la vejez. "Del sexo me costaba hablar también en la juventud", expone, "porque tengo una educación en la que de sexo no se habla". Pero, añade: "Los placeres de la vejez son menos intensos pero más duraderos que los de la juventud".

Millás, entre los 15 y los 18 años, estuvo en un seminario. "A veces pienso si no sería yo cardenal", reflexiona. "Imagínate que llegas a ser papa", añade Thais. "Papa no sé pero, cardenal seguro", responde Juan José, "en este cónclave habría estado porque a mí se me da bien la filosofía, se me da bien el latín... era buen estudiante".

"Los buenos estudiantes progresaban", añade. El autor afirma que actualmente no cree, algo que ocurrió de manera paulatina. "Me fui alejando", explica. Millás añade que, aunque no crea, "estamos tan imbuidos de cristianismo de manera que esa espiritualidad permanece".