Wyoming, tras la muerte del Antonio Tejero: "No le salió bien el 23F, pero hoy ha dado un nuevo golpe, aunque sea de efecto"

El Gran Wyoming analiza el papel del rey Juan Carlos tras la desclasificación de los documentos del intento del golpe del 23F: "Así es él, cuando toma una decisión nunca da marcha atrás, salvo irse a Abu Dabi, que da marcha atrás cada vez que hay una regata".

Antonio Tejero, autor del 23F, ha fallecido dos días después del 45 aniversario del golpe de Estado y el mismo día en el que el Gobierno ha desclasificado los documentos del día en el que puso en peligro la supervivencia de la democracia española. El protagonista del intento del golpe de Estado ha fallecido a los 93 años en su casa de Valencia.

"Hasta hoy Tejero era la única persona viva de los tres condenados por el 23F", destaca Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming alucina: "Menuda conciencia cósmica, pero ha logrado su objetivo, el 23F no le salió bien, pero hoy ha dado un nuevo golpe, aunque sea de efecto".

El papel de Juan Carlos I

La desclasificación de los documentos del intento del golpe del 23F revela algunas comunicaciones entre la Casa Real, el secretario general de su majestad Sabino Fernández Campo y el teniente coronel Antonio Tejero la misma noche del suceso. En una conversación posterior, después del discurso televisado del rey y de madrugada, a las 1:20 horas, el propio monarca habla por teléfono con el teniente general Milans del Bosch. Le traslada seis cuestiones trascendentales.

"Te hago saber con toda claridad lo siguiente. Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra El Rey. Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido", le dice el monarca.

Y añade: "Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar y será responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".

Tras conocer esta conversación, El Gran Wyoming bromea en el vídeo principal de esta noticia: "Así es don Juan Carlos, cuando toma una decisión nunca da marcha atrás, bueno, salvo irse a Abu Dabi, que da marcha atrás cada vez que hay una regata".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.