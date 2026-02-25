La reacción de una joven al ver un busto con la cara de Felipe González: "Es feo, pero para gustos los colores"

Isma Juárez vuelve con una nueva entrega de '¿Quién quiere ser Felipe González?' en la que pregunta a los jóvenes sobre el expresidente del Gobierno, Gabriel Rufián o Isabel Díaz Ayuso. Sus respuestas, en este vídeo.

Aprovechando la desclasificación de los documentos del 23F, Isma Juárez sale a la calle con una nueva edición de '¿Quién es Felipe González?' donde, además de preguntar a los jóvenes sobre el expresidente del Gobierno, también pone a prueba sus nociones de política.

En el vídeo sobre estas líneas las concursantes son Candela y Nerea, que piensan que Felipe González es "algún rey" o "príncipe". Tampoco terminan de ubicar a Gabriel Rufián, al que una de las concursantes sitúa en el PSOE o Sumar. Su compañera, sin embargo, se acerca un poco más al decir que es de Cataluña y "rojo como yo".

Lo que sí acierta la joven es las intenciones que tiene ahora Rufián, del que dice que quiere unificar a la izquierda para luchar contra el fascismo. Por último, Candela acierta sin problemas que la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso: "Soy inculta, pero no tanto".

Al ver el busto con la cara de Felipe González para la ganadora del concurso, Candela lo tiene claro: "Es feo", afirma esta chica, para después decir que "para gustos, colores".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.