Un joven afirma a Isma Juárez que el Gobierno de Ayuso ha comprado un "polideportivo", porque "un Lamborghini ya lo tiene"

Isma Juárez vuelve a poner a prueba los conocimientos de actualidad de los jóvenes en '¿Quién es Felipe González?' y pregunta a dos jóvenes por el ático que compró el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Isma Juárez vuelve con su concurso '¿Quién es Felipe González?', donde pone a prueba los conocimientos de los jóvenes sobre el expresidente del Gobierno en particular, y sobre la actualidad política en general.

Pintor y autor de libros son las opciones en las que dos chicos sitúan al exlíder socialista, mientras que en lo que sí aciertan es en el episodio del gas pimienta en el Congreso.

El reportero también les pregunta qué ha comprado este verano el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Uno de los estudiantes apuesta por un "polideportivo para los Juegos Olímpicos", ya que "un Lamborghini ya lo tiene". Después de dos rebotes, descubren que se trataba de un ático y, tras ganar el 'Felipe de oro', se lo agradece a "El Intermediario".

Otro chico duda sobre el nombre del ministro de Interior y se decanta por "Javier Fernández-Marlaska". En el rebote, su compañero da con la respuesta correcta. También acierta la pregunta sobre la Asamblea General de la ONU y se lo agradece a su familia, novia, amigos, su profesor de piano e Isma Juárez, "que gana mucho en la realidad": "Eres muy guapo, Isma", afirma.

Tres chicas sitúan a Felipe González como un político del Partido Popular, algo que Isma está a punto de dar por correcto. Lo que una chica sí tiene más claro es quién es Maricarmen y la historia de su desahucio, con tantos detalles que Isma le da directamente el 'Felipe de oro', aunque luego la sanciona "por lista".

También tienen claro el asunto de las joyas de Zapatero, por lo que en esta ocasión las tres jóvenes se llevan el premio de El Intermedio, con agradecimiento a familia, amigos y hasta a Matt Damon, según Isma un fiel espectador del programa.

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