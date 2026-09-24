Zapatero pide al juez apartar a la joyería Yanes de la nueva tasación por anticipar conclusiones sobre las joyas

Los detalles Para apoyar su argumentación, la defensa del expresidente José Luis Zapatero ha recogido algunas de esas declaraciones hechas por su director general, Juan Yanes López. Concretamente, destaca unas realizadas por Juan Yanes López en el programa Más Vale Tarde.

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, ha solicitado la recusación de la joyería Yanes antes de una nueva tasación, argumentando que las declaraciones públicas de su director general, Juan Yanes López, podrían haber influido indebidamente en el proceso pericial. Según un escrito al que ha accedido laSexta, Yanes habría anticipado resultados de la pericia en medios, incluyendo una entrevista en "Más Vale Tarde". Allí, Yanes diferenció dos grupos de joyas, estimando un valor significativo para algunas piezas y sugiriendo que podrían ser auténticas. La defensa de Zapatero considera que estas declaraciones muestran un posicionamiento indebido de la firma en el resultado de la pericia.

El que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha planteado la recusación de la joyería Yanes antes de una nueva tasación. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el socialista considera que se deben poner en cuestión las declaraciones públicas hechas por su director general, Juan Yanes López. Es decir, que habría hablado con "diversos medios de comunicación anticipando el resultado de algunas cuestiones que han sido objeto de la pericial encomendada por el Tribunal".

Y lo más importante: que a su entender, de esa forma, ha evidenciado "un posicionamiento indebido de la firma de joyería en el resultado de la pericia".

Para apoyar su argumentación, la defensa del expresidente Zapatero ha recogido algunas de esas declaraciones. Concretamente, destaca unas realizadas por Juan Yanes López en el programa Más Vale Tarde.

"D. Juan Yanes López intervino en el programa Más Vale Tarde (laSexta) el 26 de mayo de 2026", consta en el escrito. "Como se constata con la entrevista que figura en la página web de laSexta, el Sr. YANES examinó las fotografías de las piezas que aparecían en el sumario y efectuó las siguientes manifestaciones", continúa para enumerarlas.

Porque la defensa ha señalado que el responsable de la empresa de la joyería "diferenció dos grupos de piezas". "Sobre uno dijo que 'pueden ser familiares'" y "respecto de otro grupo, señaló que había 'cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable'". Además, "estimó que el conjunto podía valer 'un par de millones' de euros".

En el mismo escrito, se recoge que "cuando el presentador comentó que ese valor dependería de que las piedras fueran auténticas, Juan Yanes manifestó que consideraba probable que fueran auténticas, llegando a decir: 'Para mí son piezas auténticas', aunque admitió un cierto margen de posibilidad de que fueran imitaciones.

Porque, todo dentro de su intervención en MVT, el empresario explicó que, "en joyería de ese nivel, la autenticidad puede comprobarse mediante los contrastes y marcas obligatorias". Aunque "comparó la trazabilidad de las joyas con el número de bastidor de un vehículo".

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