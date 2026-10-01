El PP acusa de "organización criminal" a los acampados en Sol e interpone una denuncia en los juzgados por vandalismo

Estatua del Oso y el Madroño en la acampada por la vivienda.

Los detalles Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, denuncia "las pintadas realizadas sobre el monumento dedicado a las víctimas de ETA" y destaca su condición de víctima de la banda terrorista.

Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha denunciado en los juzgados de Madrid las pintadas en el monumento a las víctimas de ETA y en la estatua del Oso y el Madroño durante una acampada en la Puerta del Sol. También alerta sobre mensajes amenazantes, acumulación de objetos peligrosos y comunicaciones en redes sociales. Portero, víctima de ETA por el asesinato de su padre, destaca la vandalización del monumento en la Real Casa de Correos. Considera que estos actos podrían constituir delitos de daños, amenazas, organización criminal y desórdenes públicos.

Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid por "las pintadas realizadas sobre el monumento dedicado a las víctimas de ETA" durante la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, las pintadas realizadas sobre la estatua del Oso y el Madroño y las "representaciones gráficas de contenido violento" que han aparecido en la plaza, según el escrito al que ha tenido acceso laSexta.

También ha puesto en conocimiento del juzgado "los mensajes que pudieran tener carácter amenazante; la eventual acumulación de adoquines, cuchillos u otros objetos potencialmente peligrosos; y las comunicaciones realizadas a través de redes sociales u otros medios".

A su juicio, pueden ser constitutivas de los delitos de daños, daños sobre bienes públicos, amenazas, grupo criminal, organización criminal, desórdenes públicos, delito de odio y relacionados con armas.

Portero destaca su condición de "víctima de ETA" por el asesinato de su padre y pone el foco en la "vandalización del monumento a las víctimas" en la Real Casa de Correos, en la que han escrito: "Akí se torturaba".

En este sentido, pide que se determine la titularidad del monumento; su naturaleza; su eventual valor histórico, artístico, cultural o monumental; el coste de reparación o restauración; la fecha aproximada en que se realizaron las pintadas; y la identidad de sus autores.

Al respecto de la "acumulación de adoquines" y "otros instrumentos potencialmente peligrosos", también reclama saber dónde se encuentran, quién los ha depositado, quién tiene su disponibilidad y cuál es su finalidad, entre otros.

"Si se constatase que dichos objetos están siendo preparados, almacenados o destinados a la comisión de actos violentos, se interesa que se adopten las medidas legalmente procedentes", esgrime el auto.

Asimismo, destaca la "posible utilización de redes sociales y aplicaciones de mensajería (...) para coordinar actuaciones o facilitar la obtención y almacenamiento de materiales".

Portero considera que estos hechos no son "un único acto aislado", sino que "se trataría de una sucesión de actuaciones de naturaleza similar, realizadas sobre diferentes viernes y espacios públicos", por lo que pide que se investigue y se tomen las medidas pertinentes.

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