Wyoming reacciona al 'no' de Junts a los decretos y recuerda que Puigdemont vive en Bélgica, donde "los alquileres son indefinidos"

"En pura coherencia, a lo mejor Puigdemont debería renunciar a ese contrato que tiene y decirle al casero: 'No, no, haga usted el favor de subirme cada seis meses lo que le dé la gana'", comenta Wyoming tras el 'no' de Junts a los decretos.

A falta de pocas horas para la votación en el Congreso de los Diputados de los decretos de vivienda, Junts ha anunciado que va a rechazar los dos.

Algo que, apunta Sandra Sabatés, "seguramente va a ser trascendental, no solo para esta cuestión, sino para la legislatura".

Wyoming ironiza con que Junts ha decidido votar en contra "porque no le han preguntado al señor Puigdemont", ya que "vive en Bélgica, donde el los contratos de alquiler son indefinidos".

"En pura coherencia, a lo mejor debería renunciar a ese contrato que tiene y decirle al casero: 'No, no, haga usted el favor de subirme cada seis meses lo que le dé la gana'". "Unos cardan la lana y otros a manifestarse a Sol", sentencia.

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