La polémica del ático de Ayuso traspasa fronteras: 'The Telegraph' habla de la "Thatcher de Madrid"

Los detalles Bajo el titular "La Thatcher de Madrid cae en desgracia por el escándalo del apartamento", el periódico compara a Ayuso con Margaret Thatcher, una figura por la que la presidenta ha expresado su admiración.

La polémica por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid ha captado la atención de la prensa internacional, con 'The Telegraph' destacando el posible impacto en la imagen de Isabel Díaz Ayuso. El diario británico compara a Ayuso con Margaret Thatcher y señala que el escándalo podría erosionar su perfil dentro de la derecha española. El inmueble, comprado por 6,3 millones de euros, fue inicialmente destinado como oficina temporal, pero luego se sugirió su uso para alojar autoridades. El artículo incluye testimonios de votantes desencantados, como Marina Martín y David Benmergui, quienes critican la gestión del asunto.

La polémica por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid llega también a la prensa internacional. El diario británico 'The Telegraph' dedica un artículo a la situación de Isabel Díaz Ayuso y pone el foco en el posible impacto que el escándalo puede tener sobre la imagen que la presidenta madrileña ha construido durante años.

Bajo el titular "La Thatcher de Madrid cae en desgracia por el escándalo del apartamento", el periódico británico compara a Ayuso con Margaret Thatcher, una figura por la que la presidenta madrileña ha expresado en distintas ocasiones su admiración.

El artículo recuerda el perfil que Ayuso ha consolidado dentro de la derecha española y plantea que la polémica por la compra del ático de Chamberí amenaza con erosionar esa imagen.

El inmueble fue adquirido por la Comunidad de Madrid en abril por 6,3 millones de euros a través de Planifica Madrid. Posteriormente, el Gobierno regional planteó su uso como alojamiento ocasional para autoridades, después de haber explicado inicialmente que serviría como oficina temporal durante unas obras.

Por su parte, el diario británico no se limita a describir la polémica, sino que incorpora los testimonios de personas que aseguran haber votado a Ayuso y que ahora cuestionan su actuación.

Una de ellas es Marina Martín, una estudiante de 26 años, que califica la situación de corrupción y asegura que ha cambiado su opinión sobre la presidenta madrileña. Otro de los testimonios es el de David Benmergui, de 18 años, quien afirma que desaprueba lo que considera un intento de comprar una vivienda con dinero público y reclama que se investigue.

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