Wyoming anima a Díaz-Pache ir a clases de yoga: "Ganaría elasticidad para agacharse y besar el suelo por donde pisa Ayuso"

El portavoz del PP madrileño en la Asamblea de Madrid ha acusado al Gobierno central de actuar al servicio de los manifestantes de la Puerta del Sol, a los que ha definido como "adolescentes eternos".

El pasado sábado se iniciaba la acampada de la Puerta del Sol y el Partido Popular de Madrid, como indica Sandra Sabatés, "no ha parado de lanzar todo tipo de acusaciones contra estos manifestantes". La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso pidiendo medidas cautelarísimas para disolver la acampada ya que consideran que es una protesta que excede los límites del derecho de reunión.

Isabel Díaz Ayuso ha definido a los manifestantes como "sus señorías saltimbanquis con Macintosh" en la Asamblea de Madrid. Además, pedía que, por lo menos, dejaran hueco para que puedan pasar las ambulancias. "Ya no te digo los carritos de bebés", añadía.

"Millones de personas desangrándose dentro de las ambulancias, bebés que no crecen...", ironiza el Gran Wyoming, "sí, amigos, esto está pasando en Madrid". "Miles de saltimbanquis armados con Macintosh han tomado por asalto la Puerta del Sol", añade. "Los niños madrileños ya no temen al hombre del saco, solo a los perroflautas con saco de dormir", expone.

El portavoz de los populares madrileños, Carlos Díaz-Pache, se expresaba en la misma línea, acusando al gobierno de actuar a las órdenes de los manifestantes, unos "adolescentes eternos" y, además, criticaba que se proyectase una imagen de Ayuso en la fachada de la sede del gobierno madrileño.

"Parecía que la llamaban, como a Batman", ha afirmado Díaz-Pache, sobre la proyección, "no pueden vivir sin ella". "Aquí está, al pie del cañón, trabajando como está siempre", añade, "ya se podrían aprender más la de trabajar que parece que los que están en la plaza no se la saben".

"Bravo, presidenta, usted sí que trabaja, no como esos saltimbanquis con Macintosh", replica Wyoming. El presentador de El Intermedio se dirige también al portavoz popular y le recomienda que deje a un lado sus prejuicios y visite la acampada.

"Con lo alterado que le veo le vendrían muy bien las clases de yoga que imparten", concluye, "además así ganaría elasticidad que le vendría muy bien para agacharse y besar el suelo por donde pisa Ayuso".

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