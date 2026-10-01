El desierto de Tabernas (Almería) se convierte en el gran simulador de la vida en Marte para 'Charlie'

Los detalles El prototipo, tiene seis ruedas y será controlado por un equipo de ingenieros a distancia vía satélite. La misión está programada para despegar en 2028 y tocar suelo marciano en 2030.

El desierto de Tabernas, en Almería, se ha convertido este jueves en el gran simulador de la vida en Marte. Sobre él, está ensayando un vehículo robótico que buscará vida bajo el suelo del planeta rojo. El prototipo se llama 'Charlie', tiene seis ruedas y será controlado por un equipo de ingenieros a distancia vía satélite. La misión está programada para despegar en 2028 y tocar suelo marciano en 2030.

En concreto, se trata del paraje Las Lomillas en el desierto de Tabernas (Almería), donde Steven Spielberg rodó la mítica persecución de tanques de 'Indiana Jones y la última cruzada'. Ahora, ha cambiado la magia del cine por la carrera espacial europea para convertirse en un terreno de pruebas de la misión ExoMars, cuyo objetivo es buscar rastros de vida en el planeta rojo.

Durante las tres últimas semanas, un equipo de la Agencia Espacial Europea (ESA) y Airbus ha desplegado a 15 personas sobre el terreno para probar a 'Charlie', un prototipo de ingeniería que replica la movilidad y el comportamiento del róver de vuelo europeo 'Rosalind Franklin'.

El objetivo principal de esta campaña de ensayos es entrenar a las cerca de 60 personas del centro de control situado en Turín (Italia) para que aprendan a coordinarse "como si fuera en Marte", según ha explicado sobre el terreno el responsable del equipo de pruebas de Airbus, Vincent Schaeffer.

La misión real, cuyo lanzamiento está previsto para 2028, se enfrentará a una enorme distancia, así que operar un vehículo en Marte representa un desafío monumental debido a las leyes de la física.

No existirá conexión directa en tiempo real entre la Tierra y el róver, ya que el tiempo mínimo para establecer comunicación será de unos veinte minutos debido a las limitaciones de la velocidad de la luz.

Un vehículo con un arsenal de instrumentos

Para solventar este abismo temporal, la misión dependerá del TGO (Trace Gas Orbiter), un relé europeo posicionado en la órbita marciana que actuará como enlace para triangular los datos hacia las estaciones terrestres. Esta latencia obliga a prescindir del manejo remoto tradicional mediante palancas.

En la simulación almeriense se aplica el mismo protocolo autónomo estricto que se vivirá en el espacio. Cada mañana, el equipo de Turín diseña un plan de actividades y lo envía a Almería.

El equipo sobre el terreno se limita a cargar las instrucciones en 'Charlie' y dejar que el vehículo se desplace y opere por sí mismo. La jornada operativa, denominada 'Sol', se reduce a una ventana útil de entre cuatro y cinco horas, ya que el róver, alimentado por paneles solares, requiere un periodo previo para encender sus sistemas y otro posterior para apagarse antes de la noche.

El prototipo 'Charlie' está dotado de un completo arsenal de instrumentos representativos, desde cámaras en lo alto del mástil para realizar mapeos en 3D, hasta un sistema oculto bajo el chasis bautizado como CLUPI.

Al ser una plataforma de ingeniería diseñada para forzar límites, es habitual que sus componentes sufran desgaste, por lo que el equipo presencial se encarga del mantenimiento y las reparaciones diarias.

Tabernas, el Marte de la Tierra

Tras encadenar nueve días consecutivos de exigentes simulaciones sin registrar averías graves, la campaña en Tabernas llega este jueves a su conclusión con un balance calificado como un gran éxito.

El ingeniero jefe de Exploración de la ESA, Benoit Pouffary, subraya que ExoMars supone una "oportunidad única" para hacer descubrimientos que "cambiarían la forma en que vemos nuestro universo".

El verdadero hito de este vehículo consistirá en perforar hasta dos metros bajo la superficie marciana, donde las capas han quedado protegidas de la fuerte radiación del entorno espacial, ofreciendo "la mejor oportunidad de encontrar rastros de vida" a nivel molecular.

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