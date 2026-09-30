Un gestor de colivings sorprende a Isma Juárez señalando a los colivings como el modelo menos ético del real estate

El reportero ha asistido a un evento inmobiliario celebrado en Madrid donde ha podido conocer más a fondo este sector entre sus profesionales.

Isma Juárez ha visitado The District, un evento que gira en torno a la inversión inmobiliaria. "Es la feria favorita de los 'inmobros'", señala. El reportero explica que en la misma se reúnen inversores y especuladores inmobiliarios "para echar un Monopoly".

Primero charla con Benjamín, que tiene una empresa de reformas y, además, hace 'house flipping', que consiste en comprar viviendas en mal estado, reformarlas y venderlas después. "¿Eso se llama house flipping?", pregunta Isma, "o sea, un flipado de las casas".

Juárez pregunta qué beneficio consigue con ese proceso, y este indica que consigue entre un 18% y un 21%. Señala que él compra pisos que van desde los 450.000 y los 800.000 euros, pero, a eso, hay que sumar la reforma y sacar un margen para venta. "Bueno... por lo menos tangas a ricos", indica Isma.

Sobre cuántos metros cuadrados debe tener una vivienda para ser digna. Este indica que si vives solo debería tener, como mínimo 35 metros cuadrados. Pero si es para una familia debe tener más espacio. En su caso, como explica al reportero, tiene una casa de 160 metros cuadrados en Somosaguas, Madrid.

¿Cuántos metros debe tener una vivienda digna?

Al reportero le llama la atención que Roberto, otro asistente a este evento, tiene una acreditación que pone "premium VIP". "Esto significa que tú, aquí, puedes hacer muchas cosas", señala Isma. "Esto es base de conocimiento, nada más, conocimiento del sector", explica. Roberto cuenta a Juárez que él es promotor de una empresa y ha acudido a la feria para ver cómo se manejan los fondos de inversión.

Isma le plantea a Roberto cuántos metros cree que debe tener una vivienda para ser digna. "Siendo honesto... entre 70 y 90 metros cuadrados", responde Roberto. "Hay personas que me han dicho 35 metros", le dice Juárez. "No estoy de acuerdo con ese producto", señala el promotor.

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Diego Ramírez, de Restty, cuenta al reportero que son una empresa de coliving que gestionan pisos para estudiantes y trabajadores jóvenes. En su caso es el Property Manager y se encarga de la "comercialización, gestión y a la administración de los pisos".

Este considera que en Madrid hay oportunidad de negocio, al igual que en las ciudades grandes. "Madrid se está gentrificando entonces el sistema de coliving es uno de los negocios más fuertes", explica. Diego señala que muchos de sus amigos tienen problemas con la vivienda, pero él no les ha recomendado un coliving.

"Dedicándote a esto ¿no has visto gente que abusa un poco?", plantea el reportero, "¿Cuál es el modelo menos ético que tú veas dentro del real estate?". "Los colivings", responde Ramírez.

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