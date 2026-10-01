El frutero 'tiktokero' cuenta a Inés Rodríguez el porqué de su éxito: "Hay mucha curiosidad por conocer nuevas frutas"

La reportera ha visitado la frutería de Raúl Cardaba, muy popular en redes sociales gracias a sus vídeos en los que muestra frutas exóticas poco habituales en nuestro país y comparte consejos en torno a este producto.

Inés Rodríguez, la reportera más inusual de El Intermedio, charla con un influencer pero, como anuncia, "no de los que te recomiendan que compres cosas por internet sino de los que te traen al barrio y te dan superconsejitos para tu compra del día". El es Raúl Cardaba, más conocido como el frutero 'tiktokero'.

Raúl cuenta a Inés que su establecimiento es una frutería familiar "de toda la vida" que el gestiona junto a su padre y su hermana. "A través de las redes sociales vimos que había una demanda muy alta de diferentes frutas exóticas y tropicales, y tenemos mezclados los dos mundos", señala.

El frutero publica vídeos en los que muestra frutas muy diferentes y poco habituales en nuestro país. "Delante de la cámara me sorprendo al conocerlas, porque muchas no las conozco y voy aprendiendo con ellas, o explico consejos y digo diferentes maneras de consumo para ayudar al público", explica.

Así, sus vídeos generan mucho interés porque la gente tiene mucha curiosidad por conocer esos nuevos productos. Además, Raúl señala que hay mucho desconocimiento en torno a la fruta. "Hay un montón de consejos que no nos han contado nunca", indica. Cardaba explica que poder tener esa oferta tan variada de frutas ha implicado muchos días de investigación y de búsqueda.

El 'frutatour' de Raúl e Inés

Cardaba propone a Inés hacer un 'frutatour'. La primera fruta que le enseña es un coco germinado por dentro. En la frutería también tiene un coco macapuno, "que vale 48 la pieza porque trae como leche condensada". Raúl explica que el agua del interior se condensa y es gelatinosa.

Inés también tiene la oportunidad de probar el limón caviar. "Son esferas que son como el caviar, por así decirlo, pero cítricas", explica Raúl. Estas, al comerlas, estallan unas con otras. "Es como caviar de veganos", señala Rodríguez.

Antes de despedirse, Inés le regala un eslogan a Raúl para su frutería: "Si quieres una fruta divina, cómprate una mandarina. Si quieres tener un buen día, llévate una sandía. Y si quieres irte tan pichi, cómprate un lichi".

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