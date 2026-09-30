Joaquín Reyes, 'influenciado' por los mensajes ultras de Iñaki Angulo: de los insultos a Bellerín a llamar a los 'rojos' "lacra del mundo"

Joaquín Reyes estrena sección en El Intermedio, donde da voz a los "influenciados" por los influencers, como Iñaki Angulo y sus mensajes contra Bellerín, Mbappé por Ceuta y hasta Isabel Díaz Ayuso.

Joaquín Reyes llega al plató de El Intermedio 'farmeando aura' y convertido en un "influenciado" por todo lo que ve en las redes sociales: "Somos gente que vemos algo en las redes y nos volvemos puto locos y lo copiamos", asegura.

El cómico también copia el 'outfit' a los influencers, según él un "90 por ciento de derechas, porcentaje arriba, porcentaje abajo". Uno de ellos es Iñaki Angulo, "un chaval con la mirada limpia, sin malicia, que habla de fútbol, pero a veces también le molestan algunas cosillas", como cuando cargó contra el jugador del Betis Héctor Bellerín por jugar mejor que Vinicius.

El influencer llamó "maricón encubierto" y "rojo" al lateral bético y además le criticó por pintarse las uñas y "leer solo libros de mujeres". "Los niños no lo saben, pero un día abres 'Los pazos de Ulloa' y al siguiente apareces con las uñas pintadas vendiendo tu cuerpo a los estibadores polacos en el puerto de Estambul", ironiza Joaquín.

A Angulo también le molestaba que Mbappé lamentara las muertes de migrantes en Ceuta y le acusaba de odiar "todo lo que han construido nuestros antepasados": "Si tienen que morir 100 invasores para que las niñas de Ceuta vayan al colegio, para que las mujeres de Ceuta no sean violadas están bien muertos", afirmaba.

A propósito de esto Wyoming le recuerda que "las principales víctimas de acoso sexual y agresiones sexuales en Ceuta son las menores migrantes" y se pregunta qué es exactamente lo que construyeron nuestros antepasados. "En el caso de mi abuelo, figuras con palillos", le responde Joaquín, entre la emoción y la "alergia porque estoy al lado de un rojo".

Algo que también le pasa al influencer, que considera a las personas de izquierdas "la lacra del mundo" con una "enfermedad moral". Además, Angulo también atacaba a Ayuso, a la que llamaba "fantoche" y "traidora de España" que está "llenando esto de lo que lo está llenando". "Ya te digo yo que no es de alegría", apunta Joaquín, que se refiere a los "moros".

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