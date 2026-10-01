Aemet lanza un aviso especial por chubascos muy fuertes con ocho comunidades en alerta hasta el lunes

Los detalles Los avisos de nivel naranja por lluvia se encuentran en Teruel; Mallorca; Cuenca; Lleida y Tarragona; y Alicante, Castellón y Valencia. Asimismo, se registra un aviso amarillo por olas en A Coruña.

Este jueves, nueve comunidades autónomas estarán en aviso por lluvias y tormentas, con Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana en nivel naranja por precipitaciones, según la AEMET. Teruel, Mallorca, Cuenca, Lleida, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia son las zonas más afectadas. También habrá avisos amarillos por tormentas en varias provincias y por oleaje en A Coruña. Un frente atlántico dejará cielos nubosos y lluvias, especialmente en el norte y este. Las temperaturas descenderán en el norte, con un notable descenso en el cantábrico oriental, mientras que el viento será moderado en litorales y flojo en el interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Protección Civil han advertido de un episodio marcado por la inestabilidad desde el jueves hasta, al menos, el lunes 5 de octubre, caracterizado por fuertes y persistentes chubascos en el tercio este peninsular e islas Baleares que podrían provocar inundaciones.

El paso de un frente a partir de este 1 de octubre de oeste a este, proveniente de una profunda borrasca situada al norte del Atlántico, provocará esta inestabilidad y las fuertes precipitaciones, más notables en el este, ha informado la Aemet con un aviso especial.

Además, las bajas presiones entre el litoral sureste peninsular y Baleares provocarán chubascos, con posibilidad de "inundaciones locales súbitas y repentinas" en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es "elevado".

Desde este jueves a mediodía y hasta el viernes las precipitaciones comenzarán en áreas del interior este peninsular hacia el levante, en general moderadas al inicio, que acabarán siendo localmente muy fuertes en puntos de Castellón, Valencia, litoral norte de Alicante, sur de Tarragona, zonas aledañas de Lleida, Teruel y Cuenca.

Serán probablemente persistentes, especialmente al final del jueves y durante la primera mitad del viernes, y sobre todo cuanto más hacia los litorales y prelitorales, pudiéndose acumular cantidades superiores a los 150 litros por metro cuadrado en períodos inferiores a seis horas.

Es posible que Baleares también se vea afectada por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente desde últimas horas del viernes. Las precipitaciones continuarán durante el fin de semana en amplias zonas de la península, con las mayores acumulaciones cuanto más al este, con menos intensidad.

A partir del domingo 4 se espera es aislamiento de una DANA en el entorno del oeste peninsular, lo que conllevará inestabilidad térmica y dinámica, siendo la evolución de su situación e intensidad de gran incertidumbre

Los avisos de nivel naranja por lluvia se encuentran en Teruel; Mallorca; Cuenca; Lleida y Tarragona; y Alicante, Castellón y Valencia.

El resto de avisos por lluvia se localizan en Almería, Granada y Jaén; Huesca y Zaragoza; Menorca; Albacete y Guadalajara; Barcelona y Girona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; y Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro.

Además, hay avisos amarillos por tormenta en Almería, Granada y Jaén; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca y Menorca; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; y Alicante, Castellón y Valencia. Asimismo, se registra un aviso amarillo por olas en A Coruña.

Descenso de temperaturas

En el resto de la Península y Baleares se prevén intervalos nubosos con abundantes nubes medias y altas y no se descarta que caiga algún chubasco aislado en casi cualquier punto. Por la tarde, en el interior oriental, se esperan nubes de evolución que pueden dar lugar a tormentas y chubascos. De acuerdo con el organismo estatal, estos podrán ser puntualmente muy fuertes y se extenderán hacia el centro peninsular al final del día.

Según la previsión, las tormentas se desplazarán hacia el litoral en las provincias de Valencia y Castellón, así como el sur de Tarragona y norte de Alicante. En estas zonas, podrán dejar a su paso chubascos puntualmente torrenciales y acumulados muy importantes. Al margen de esto, podrán registrarse cielos nubosos en el norte de Canarias con cielos poco nubosos o despejados al sur y habrá brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y en zonas altas del extremo norte.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha avisado de que habrá un descenso de las máximas en el extremo norte, que podrá ser notable en el cantábrico oriental. Mientras tanto, se darán ascensos puntuales en el centro y pocos cambios en el resto del territorio peninsular y Baleares. En el otro extremo, también habrá descenso de las mínimas en la mitad noroeste y pocos cambios en el resto de la Península y Baleares. En Canarias habrá pocos cambios.

Por último, el organismo estatal ha indicado que este jueves habrá viento moderado en los litorales, del norte y noroeste en las costas atlánticas y del este en las mediterráneas y Baleares, y sólo se espera viento flojo variable en Alborán. En el interior, se registrará viento flojo variable con momentos de moderado, con predominio de la componente en la vertiente este penínsular. En Canarias, alisio moderado.

Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias en Cataluña

Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias en toda Cataluña, que pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en media hora y que se esperan especialmente intensas la mañana de este jueves en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona.

El nuevo episodio de lluvias, que inicialmente se esperaba a partir de las 14:00 horas, se ha adelantado y puede afectar ya desde primeras horas de la mañana a esas zonas y extenderse, a partir del mediodía, al centro de Cataluña y a las comarcas de Lleida, centro de Tarragona y Tierras del Ebro, informa Protección Civil.

Durante la noche, las precipitaciones afectarían sobre todo a las Tierras del Ebro. Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña, las lluvias pueden caer en cualquier punto e ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo.

Además, el movimiento lento o estacionario de la lluvia puede causar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo, que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en tres horas en el litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona. Protección Civil alerta asimismo de la posibilidad de crecidas en el cauce de ríos y rieras, especialmente en el tramo bajo del Ebro.

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