Moncloa desmonta la versión de Vivas: intercambiaron nueve llamadas con su gobierno entre los días 27 y 30 de julio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), en el Palacio de La Moncloa, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España).

¿Por qué es importante? Fuentes de Moncloa aseguran a laSexta que todas las llamadas "fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después" y desmienten los "diez intentos supuestamente fallidos de Vivas" de hablar con Moncloa, algo que reducen a solo uno y que "ni su propio gabinete dio continuidad".

La Moncloa desmiente a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que este miércoles aseguró que su Director de Gabinete llamó a Presidencia del Gobierno diez veces antes de la entrada masiva de migrantes y que solo logró hablar tres veces. Fuentes de Moncloa explican a laSexta que han examinado las comunicaciones registradas en los teléfonos de Pedro Sánchez, su Director de Gabinete, su Director Adjunto y sus correspondientes secretarías.

Entre los días 27 y 30 de julio, Moncloa intercambió un total de nueve llamadas con el Gabinete de Vivas, todas ellas "diligentemente atendidas en el acto o minutos después". "Es decir, que los diez intentos supuestamente fallidos de Vivas se reducen en realidad a uno el día 27 a las 20:58 al que ni su propio gabinete dio continuidad", aseguran desde Moncloa.

La primera llamada fue a las 8:39 horas del día 27, entre Pablo García y Diego Rubio, y de una duración de seis minutos. En dicha llamada, Vivas y su Director de Gabinete informan al Director de Gabinete de Sánchez de su preocupación por el incremento de los cruces a nado, solicitando que se le comunique a los Ministerios competentes para aumentar las capacidades de acogida temporal y los traslados a Península, algo que el Director de Gabinete hace "inmediatamente", según estas fuentes.

En esa llamada, prosiguen, Vivas dijo "explícitamente" que no necesitaba hablar con Pedro Sánchez y no hizo "mención alguna ni a una potencial declaración de emergencia nacional, ni a un hipotético refuerzo del despliegue policial, ni a ninguna otra medida similar".

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