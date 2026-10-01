Pactómetro de los decretos de vivienda: así están las posiciones de los grupos a horas de la votación en el Congreso

Los detalles A tan solo un día de la votación nadie puede garantizar que los dos decretos vayan a salir adelante. En el Gobierno mantienen la calma, pero la realidad es otra: el pactómetro les da números muy justos. Los mismos números con los que Sánchez fue elegido presidente podrían salvar la votación.

El Congreso de los Diputados votará dos Reales Decretos-ley sobre vivienda, aprobados por el Consejo de Ministros, en un debate crucial mientras continúa la presión de la campada en la Puerta del Sol. El presidente Pedro Sánchez ha instado a los grupos parlamentarios a decidir si apoyan a los residentes o a quienes buscan lucrarse con la vivienda. A un día de la votación, el Gobierno mantiene la calma pese a la incertidumbre sobre el apoyo suficiente para aprobar ambos decretos. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís, BNG y Podemos votarán a favor, mientras que el Partido Popular, Vox, UPN y Javier Ortega Smith ya han anunciado su oposición. El PNV, Coalición Canaria y Junts aún no han definido su postura, siendo cruciales para lograr la mayoría necesaria. La votación podría decidirse por un solo voto si PNV y Coalición Canaria apoyan y Junts se abstiene.

Tan solo queda un día para que el Congreso de los Diputados vote los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España. Un debate trascendente que tendrá lugar mientras la acampada de la Puerta del Sol sigue presionando tanto al Gobierno como al resto de grupos parlamentarios.

El mensaje que envían desde Moncloa es que este viernes todos los grupos se tienen que retratar con su voto. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que se pregunten si están del lado de las personas que viven en sus casas o de todos aquellos que quieren hacer negocios con ellas.

"La política solo tiene sentido cuando sirve para mejorar la vida de la gente. Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre", ha señalado Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie", ha añadido.

Pero por ahora, a un día de la votación, que tendrá lugar este viernes a las 11.00 horas, nadie puede garantizar que los dos decretos vayan a salir adelante. En el Gobierno mantienen la calma, pero la realidad es otra: el pactómetro les da números muy justos.

Además, todo apunta a que el segundo decreto, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que incluye la prórroga automática y sucesiva de los contratos de alquiler por cinco años, no obtenga los apoyos suficientes.

Los 'noes' y los 'síes' para el primer decreto

Lo que sí está confirmado es que PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Compromís y BNG votarían a favor del primer decreto. En Bildu consideran que los textos son insuficientes pero insisten en que eso es más que nada.

Por su parte, este jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado que los cuatro diputados de su formación en el Congreso votarán a favor de los dos decretos de vivienda tras reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinos.

Por otro lado, los votos en contra que ya se conocen son los del Partido Popular, Vox, UPN y Javier Ortega Smith, quien está en el Grupo Mixto.

Las dudas del PNV

El PNV, en cambio, aún no ha desvelado el sentido de su voto y siguen analizándolo. Los jeltzales no quieren que se ponga al mismo nivel a los pequeños propietarios que a los fondos buitre.

De hecho, el PNV está en una posición muy complicada porque insisten en que un 90% de las viviendas que están en alquiler en Euskadi son de pequeños propietarios. Por ello, están analizando la letra pequeña para ver cómo quedan los pequeños propietarios.

Para Coalición Canaria tampoco es sencilla su decisión. Desde la formación indican que hay diferentes realidades en las islas con la vivienda. De hecho, esta tarde la dirección de Coalición Canaria se reúne con los secretarios provinciales de cada isla para analizar los textos. Aunque en otras ocasiones el partido ha solido ser bastante progresista en cuanto a medidas sociales, aún no han dicho qué votarán.

El voto de Coalición Canaria puede ser decisivo

Además del de PNV y Coalición Canaria, aún se desconoce cuál será el voto de la formación de Carles Puigdemont. Tras un primer análisis, Junts aseguró este miércoles que están "decepcionados y preocupados" porque los objetivos principales, que eran proteger a las familias y frenar a los fondos buitre, no quedan blindados.

Sin ir más lejos, la portavoz del partido independentista, Míriam Nogueras, se mostró bastante dura, por lo que es complicado que en tan solo un día recoja tanto cable como para posicionarse en un voto a favor. Por ahora, todo apunta a que, si no votan en contra, como muchos se abstendrían.

En el caso en el que el PNV vote a favor y si Junts se abstiene, será Coalición Canaria quien decida. Así, con estos partidos se conformaría la mayoría de la investidura. Los mismos números con los que Pedro Sánchez fue elegido presidente podrían salvar este viernes el real decreto de vivienda. Tan solo se decidiría por un voto, en el caso en el que Junts se abstuviera, PNV votara a favor y Coalición Canaria votara que 'sí'. Nadie se podría equivocar.

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