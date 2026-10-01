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Sigue la última hora del 'decreto Maricarmen' para regular la vivienda en España

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El Sindicato de Inquilinas protestará ante el Congreso durante la votación tras las caceroladas de la víspera

Los detalles El Sindicato de Inquilinas llama a manifestarse frente al Congreso durante la votación "para que no haya ninguna Maricarmen más".

Cacerolada celebrada este jueves frente al Ayuntamiento de Madrid.
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Poco antes de las 20:00 de este jueves han comenzado las caceroladas frente a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona para exigir a los grupos parlamentarios que aprueben este viernes en el Congreso de los Diputados los dos decretos de vivienda, que incluyen límites al desahucio de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los alquileres.

Las protestas y llamados a la movilización, además, continuarán este viernes frente a la Cámara Baja durante la votación, según ha anunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid Alicia del Río.

Así lo ha explicado durante la cacerolada, momento en que ha señalado que a las 10:00 de este viernes "saldrán desde Sol", donde un millar de personas están acampadas desde el pasado sábado, para "estar pendientes de la votación", que se celebrará a las 11:00.

El Congreso de los Diputados ha diseñado un dispositivo de seguridad en su perímetro exterior y las calles aledañas ante la votación este viernes de los dos decretos de vivienda.

"Estaremos en el Congreso mientras se está votando esta medida de mínimos para que no haya ninguna Maricarmen más", ha dicho Del Río, quien ha asegurado que "la chispa que se ha prendido" va a seguir "pase lo que pase" en el Congreso. Además, el Sindicato ya ha convocado para el sábado manifestaciones por todo el país para mostrar que "el plan para avanzar en el derecho de la vivienda es imparable" y organizar una "huelga general".

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