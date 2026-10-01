El Gobierno mantiene la votación de los decretos de vivienda pese a la exigencia de Junts de retirarlos: "Ha llegado la hora de que se retraten con PP y Vox"

Entre líneas Los de Puigdemont ignoran el clamor social y los textos decaerán este viernes en el Congreso, a pesar de los apoyos al primero que habían confirmado PNV, Podemos y Coalición Canaria.

Junts per Catalunya ha rechazado los decretos de vivienda, que limitan los desahucios de personas vulnerables y renuevan automáticamente los alquileres. Aunque no han dicho explícitamente que votarán en contra, han exigido su retirada antes de la votación en el Congreso. Argumentan que las medidas reducirán la oferta de alquiler, aumentarán los precios y dificultarán el acceso a la vivienda para personas con menos recursos. Además, critican que no se detendrá a los fondos buitre ni se protegerá adecuadamente a los inquilinos vulnerables. Han solicitado un nuevo texto para apoyar la iniciativa. La ejecutiva ha aprobado esta postura por unanimidad.

Junts per Catalunya ha tenido en vilo este jueves a toda España. Finalmente, la Ejecutiva Nacional del partido independentista ha anunciado a última hora su rechazo a los decretos de vivienda, que incluyen límites al desahucio de personas en situación vulnerable y la renovación automática de los alquileres. Sin decir directamente que votarán en contra, han exigido su retirada a horas de la votación este viernes en el Congreso de los Diputados y su modificación en un nuevo Consejo de Ministros.

Tras esto, el Gobierno de coalición ha emitido un comunicado conjunto en el que han acordado no retirar ninguno de los dos decretos de vivienda y mantener la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados. Además, han agregado: "Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores".

De esta manera, los de Puigdemont han decidido ignorar el clamor social y los textos decaerán este viernes en el Congreso, a pesar de los apoyos al primero que habían confirmado PNV, Podemos y Coalición Canaria.

"La Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya ha encargado al Grupo Parlamentario de Junts en el Congreso que reclame la retirada del Real decreto ley 26/2026 e inste al Gobierno español a elaborar de inmediato un nuevo texto que empiece a revertir la grave situación de la vivienda", han señalado en un comunicado.

Y han agregado: "Tan pronto como este nuevo texto esté terminado, Junts pide que se convoque un Consejo de Ministros para aprobarlo mediante un nuevo real decreto ley. En estas condiciones, Junts per Catalunya dará su voto favorable".

Así lo han decidido tras asegurar "que muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden: reducirán la oferta de viviendas de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán aún más el acceso a la vivienda de las personas con menor capacidad económica. Con menos oferta, los inquilinos tendrán que competir entre ellos por un número cada vez más reducido de viviendas".

"⁠Que no se detienen los fondos buitre. Con el redactado actual, estas entidades podrán seguir adquiriendo viviendas y promoviendo desahucios de inquilinos vulnerables", han apuntado en el comunicado. "Que no se resuelve adecuadamente la protección de los inquilinos vulnerables, pues no se garantiza el pago por parte de la Administración", han señalado.

También han afirmado "que determinadas medidas suponen la expropiación por decreto del ahorro de tres generaciones de familias". Y han agregado: "Que buena parte de las viviendas que acaben saliendo del mercado de alquiler para ponerse a la venta difícilmente serán accesibles para la clase media y trabajadora, mientras que los compradores con mayor capacidad económica dispondrán de más opciones para adquirirlas".

"En resumen, una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ellos para las familias de clase media y trabajadora", han concluido.

Tras la publicación de este comunicado, lo han modificado para agregar al final que "la ejecutiva ha aprobado por unanimidad esta propuesta". Así lo han querido dejar claro a raíz de los rumores que se han generado durante la tarde de este jueves de división interna.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten"

Pese a esto, según fuentes del Ejecutivo a laSexta, la coalición de Gobierno ha decidido mantener la votación. "Se ha trabajado durante meses en ellos para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía", han comunicado.

En esta línea, han señalado que "contienen medidas eficaces para frenar la especulación, poner coto a los fondos buitre, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios sin dañar a los pequeños propietarios". "La utilidad de estas medidas se han demostrado hoy mismo, cuando el decreto ya en vigor ha servido para evitar que Macarena, una vecina de Barcelona, perdiera su casa", han agregado.

"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores. Con las clases medias y trabajadoras o con las élites", han remarcado. Y han sentenciado que "España ya no puede esperar más. Necesita soluciones y una política de vivienda valiente".

"Por eso agradecemos la responsabilidad y el compromiso mostrados por ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC que ya han anunciado que mañana votarán a favor de mejorar la vida de millones de personas", han concluido.

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