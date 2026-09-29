La Mesa del Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP que llevó gas pimienta al hemiciclo

La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra a los medios un bote de gas pimienta que ha enseñado en su interpelación al ministro Marlaska y por el que ha sido expulsada

Los detalles Una vez abierto el trámite se dará a la diputada un plazo para que presente sus alegaciones, que serán estudiadas por la Mesa antes de decidir si propone que sea sancionada, lo que conllevaría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo en que dure la sanción.

La Mesa del Congreso ha iniciado un expediente sancionador contra la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un espray tóxico al hemiciclo, lo que podría resultar en su suspensión temporal como diputada. Esta decisión fue respaldada por la mayoría progresista de la Mesa, compuesta por PSOE y Sumar, y rechazada por el Partido Popular. Vázquez tendrá un plazo para presentar alegaciones, que serán evaluadas antes de decidir si se le sanciona con la retirada de empleo y sueldo. El incidente ocurrió cuando Vázquez mostró un espray de gas pimienta durante una sesión, afectando a varias personas y provocando la clausura de dependencias del Congreso.

La Mesa del Congreso ha abierto este martes un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar un gas pimienta al hemiciclo que podría derivar en la suspensión temporal de su condición de diputada.

La decisión se ha tomado con los votos de la mayoría progresista de la Mesa que conforman PSOE y Sumar y la oposición del Partido Popular, según han informado fuentes parlamentarias.

Una vez abierto el trámite se dará a la diputada un plazo para que presente sus alegaciones, que serán estudiadas por la Mesa antes de decidir si propone que sea sancionada, lo que conllevaría la retirada de empleo y sueldo durante el tiempo en que dure la sanción.

Según apuntan fuentes parlamentarias, la suspensión podría ser por unos días y, por tanto, tener consecuencias económicas. La intención de presidencia es que ante un hecho grave no haya impunidad y no se quede como una anécdota. Pero habrá que ver cómo se desarrolla el procedimiento una vez la Mesa decida iniciar el expediente.

Los hechos sobre los que se pronunciará la Mesa tuvieron lugar el pasado miércoles. Durante la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pidió a Vázquez que abandonara el hemiciclo por enseñar un "arma", un espray de gas pimienta, durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Varias dependencias de la Cámara fueron precintadas posteriormente y una veintena de personas resultaron afectadas por el gas tóxico después de que un asesor del grupo 'popular' limpiara el spray en dos baños de uno de los edificios de ampliación del Congreso.

Según el informe emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara, a lo largo de la jornada el gabinete médico del Congreso atendió a doce personas que podrían haberse visto afectadas por el gas.

La concesionaria del servicio de restauración del Congreso ha estimado en 800 euros el valor de la comida que se quedó en la cocina que tuvo que ser clausurada y que hubo que desechar.

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