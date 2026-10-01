'Isabel Díaz Ayuso' advierte en 'Cuarta Milonga' sobre la acampada de Sol: "Hay más armas ahí que en estrecho de Ormuz"

Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso y visita 'Cuarta Milonga' para hablar de la acampada en Sol entre peloteo y los avisos de un "contador de pisos" que le advierte de que han desparecido miles de pisos "por culpa del comunismo".

Wyoming presenta 'Cuarta Milonga', "el programa que en breves segundos será censurado por el Gobierno comunista" y que hoy aborda la "acampada okupa de Sol" con una invitada de excepción: 'Isabel Díaz Ayuso'.

Cristina Gallego se transforma en la presidenta de la Comunidad de Madrid, que asegura que en 'Cuarta Milonga' se siente "como en casa, y cuando digo casa me refiero a eso por lo que todo el mundo paga el alquiler, salvo que seas una caradura de 87 años".

"No sabemos si eso era una silla de ruedas o un Tesla de última generación", afirma la 'presidenta' madrileña ante los aplausos pelotas del programa, que le piden una de sus ya típicas rimas recurrentes.

"Crema de manos, por si tocas en sol a algún marrano", reacciona 'Ayuso', a la que responde una seria Sandra Sabatés: "Soy un poco reacia porque las chorradas no me hacen gracia".

"¿Es usted de otro planeta?", le pregunta Dani Mateo, a lo que 'Ayuso' explica que es del planeta de "la libertad, el que está lleno de pisos de propietarios sin miedo a alquilar y donde se puede andar por las plazas porque ningún saltimbanqui con Macintosh te hace una barricada".

'Ayuso' cree que se aproxima el "caos": "No va a haber viviendas ni propiedad privada, vamos a llevar todos rastas, se van a quemar las iglesias y se van a hacer redadas para confiscar todo el gel, el champú y el desodorante que haya en el Estado español y espérense que no pongan un hoja de marihuana en la bandera".

De hecho, la 'presidenta' cuenta con un "contador de pisos" que le avisa de que han desaparecido 5.000 pisos "por culpa del comunismo, incluido un ático al que le había echado un ojillo".

'Ayuso' también anima a los aliens a invertir en Madrid, a los que promete "bajada de impuestos, exenciones fiscales y abducciones gratis para los inquilinos que se opongan".

Sobre la existencia de armas en la acampada de Sol, tal y como dice Almeida, 'Ayuso' tiene claro que "hay más armas en Sol que en el estrecho de Ormuz" y muestra un "arma biológica propio de grupos extremistas": un calcetín que "huele a Viña Rock" y un disco de Ismael Serrano.

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