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Corredor de Suwalki o el 'talón de Aquiles' de la OTAN: el punto que Rusia podría atacar para tener conexión directa con Bielorrusia

Los detalles El corredor tiene apenas 100 kilómetros y separa el enclave ruso de Kaliningrado de Bielorrusia, uno de los principales aliados de Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin El presidente de Rusia, Vladimir PutinReuters
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El corredor de Suwalki es el talón de Aquiles de la OTAN. Está formado por apenas 100 kilómetros que separan el enclave ruso de Kaliningrado, fundamental para Moscú, de Bielorrusia, país amigo del Kremlin. Ese territorio pertenece a los aliados y es precisamente ahí donde Vladímir Putin podría actuar.

"Si se produjera un ataque contra Kaliningrado, Rusia emplearía todo el armamento a su disposición", ha declarado el presidente ruso, que en los últimos días ha aumentado sus amenazas contra Europa, llegando a decir que usará armas nucleares ante un ataque a su territorio.

Por un lado, Kaliningrado está rodeado de países de la OTAN, pero al mismo tiempo crea un punto de embotellamiento para la Alianza. Por eos, en caso de que las fuerzas rusas lograran conexión terrestre con Kaliningrado, se apuntarían otra victoria militar: la de aislar a los países bálticos del resto del territorio OTAN.

Al tratarse de un área casi deshabitada, formada principalmente por pantanos, un par de carreteras y una única vía de tren, Rusia podría hacerse con ella con relativa facilidad.

La OTAN se prepara

A ambos lados de la frontera trabajan a contrarreloj para evitarlo. Polonia se ha asegurado de colocar miles de erizos de hormigón para bloquear posibles tanques rusos, mientras en la parte lituana se suceden las maniobras de los aliados, listos para defender a la república báltica de sus otrora invasores.

Desde la OTAN, ya vienen tiempo avisando. El secretario general Mark Rutte, advirtió esta misma semana que "debemos estar preparados para que las campañas hostiles de Rusia contra los aliados continúen". Están redoblando los esfuerzos para vigilar y defender el corredor de Suwalki.

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