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Alerta por lluvias en directo | Riesgo extremo por las fuertes precipitaciones, que obligan al cierre de colegios en Valencia y otros municipios
Una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana suspenderá este jueves las clases a partir de las 13:00 horas y se espera que se sumen más localidades a lo largo de la mañana tras el aviso rojo por lluvias intensas que afectará al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia.
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El ES-Alert en Valencia ha llegado a las 10:02h ante el peligro a partir de las 18:00h
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Pedro Sánchez pide prudencia ante una jornada "muy adversa": "Atentos a las recomendaciones"
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¿Qué significan las alertas de la AEMET por colores?
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Una treintena de municipios se suma a la suspensión de las clases hoy ante las fuertes lluvias
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Ordenan el cierre de colegios en Valencia desde hoy a las 15:00h por las lluvias
El ES-Alert en Valencia ha llegado a las 10:02h ante el peligro a partir de las 18:00h
La AEMET ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18:00 horas el aviso por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón, en el litoral de Valencia y en el litoral de Tarragona, ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en 12 horas. De esta forma, se eleva un umbral de riesgo que inicialmente se había establecido como naranja (peligro importante) a partir de las 14:00 horas de este jueves para las provincia de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en 12 horas.
La Generalitat Valenciana ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un ES-Alert ante la situación de "peligro extraordinario" por lluvias desde las 18:00 horas en el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia, en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y, si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores.
Pedro Sánchez pide prudencia ante una jornada "muy adversa": "Atentos a las recomendaciones"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido prudencia ante lo que se prevé que sea una jornada "muy adversa", con la AEMET activando el aviso rojo por las fuertes lluvias en Castellón, Valencia y Tarragona. "Seamos muy prudentes y estemos atentos a las recomendaciones de los servicios de emergencia", ha alertado.
¿Qué significan las alertas de la AEMET por colores?
La AEMET emite avisos por colores cuando se prevé un fenómeno meteorológico que puede poner en riesgo la seguridad de las personas o causar daños materiales. Estas alertas se dividen por provincias y comarcas, y se actualizan continuamente a medida que cambian las previsiones.
Los avisos pueden activarse por distintos motivos: viento, lluvia, tormentas, nieve, temperaturas extremas, oleaje o fenómenos costeros. Cada evento se evalúa según su intensidad, duración y probabilidad. El objetivo del sistema es prevenir daños y facilitar la respuesta ciudadana ante situaciones adversas. Los avisos pueden consultarse en el mapa interactivo oficial de la AEMET, que muestra en tiempo real las zonas afectadas y el tipo de fenómeno previsto.
🔴 La alerta roja, activada hoy por la AEMET, implica riesgo extremo: es el nivel más alto y se reserva para situaciones excepcionales que pueden tener un impacto muy grave. Las alertas rojas se activan ante lluvias torrenciales, olas de calor o frío extremo, temporales costeros o nevadas que comprometen la seguridad. Durante estos episodios, las autoridades pueden suspender actividades, cerrar carreteras o restringir accesos a determinadas zonas.
Una treintena de municipios se suma a la suspensión de las clases hoy ante las fuertes lluvias
Una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana suspenderá este jueves las clases a partir de las 13:00 horas y se espera que se sumen más localidades a lo largo de la mañana tras el aviso rojo por lluvias intensas que afectará, desde las 18:00 horas, al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la acumulación en esta zona de 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.
Según la Conselleria de Educación, hasta el momento han informado de la suspensión de las clases una treintena de municipios, entre ellos la ciudad de València, situados en zonas inundables y afectadas por la DANA. También han comunicado la suspensión de las clases, a partir de las 13:00 y las 14:00 horas, los municipios de Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Xirivella, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs, Alfara del Patriarca, Sagunto, Sedaví, Torrent, La Pobla de Vallbona, Aldaia, Moncada, Riba-roja de Túria, Benigànim, Cheste, Godella, Chiva, Casinos, Gatova, Loriguilla, Tavernes de la Valldigna, San Antonio de Benagéber, Canals, Catarroja y Tírig.
Según Educación, en las próximas horas está prevista la convocatoria del CECOPAL en numerosos municipios afectados por el aviso rojo, por lo que está previsto que se sumen más localidades a la suspensión de clases. La Univesitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han activado también el nivel 2 de emergencia en todos sus campus e instalaciones y han suspendido las clases y las actividades al aire libre a partir de las 13:00 horas de este jueves
Ordenan el cierre de colegios en Valencia desde hoy a las 15:00h por las lluvias
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) ha ordenado, a raíz del fuerte temporal de lluvias que afecta a la Comunidad Valenciana, el cierre de todos los centros educativos, incluidos los centros ocupacionales, de formación reglada y no reglada, los centros de mayores y de juventud y la Universidad Popular, a partir de hoy a las 15:00h en Valencia. Todos los colegios valencianos permanecerán cerrados al menos hasta mañana. Esta medida ha sido aprobada después de que la AEMET activara un aviso rojo por lluvias muy fuertes en Valencia, Castellón y Tarragona.