Alerta por lluvias en directo | Riesgo extremo por las fuertes precipitaciones, que obligan al cierre de colegios en Valencia y otros municipios

El ES-Alert en Valencia ha llegado a las 10:02h ante el peligro a partir de las 18:00h La AEMET ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18:00 horas el aviso por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón, en el litoral de Valencia y en el litoral de Tarragona, ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en 12 horas. De esta forma, se eleva un umbral de riesgo que inicialmente se había establecido como naranja (peligro importante) a partir de las 14:00 horas de este jueves para las provincia de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en 12 horas. La Generalitat Valenciana ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un ES-Alert ante la situación de "peligro extraordinario" por lluvias desde las 18:00 horas en el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia, en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y, si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores. ES-Alert en Valencia a las 10:02h del 1 de octubre de 2026 Joanna Ivars Compartir en X

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Una treintena de municipios se suma a la suspensión de las clases hoy ante las fuertes lluvias Una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana suspenderá este jueves las clases a partir de las 13:00 horas y se espera que se sumen más localidades a lo largo de la mañana tras el aviso rojo por lluvias intensas que afectará, desde las 18:00 horas, al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la acumulación en esta zona de 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas. Según la Conselleria de Educación, hasta el momento han informado de la suspensión de las clases una treintena de municipios, entre ellos la ciudad de València, situados en zonas inundables y afectadas por la DANA. También han comunicado la suspensión de las clases, a partir de las 13:00 y las 14:00 horas, los municipios de Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Xirivella, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs, Alfara del Patriarca, Sagunto, Sedaví, Torrent, La Pobla de Vallbona, Aldaia, Moncada, Riba-roja de Túria, Benigànim, Cheste, Godella, Chiva, Casinos, Gatova, Loriguilla, Tavernes de la Valldigna, San Antonio de Benagéber, Canals, Catarroja y Tírig. Según Educación, en las próximas horas está prevista la convocatoria del CECOPAL en numerosos municipios afectados por el aviso rojo, por lo que está previsto que se sumen más localidades a la suspensión de clases. La Univesitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han activado también el nivel 2 de emergencia en todos sus campus e instalaciones y han suspendido las clases y las actividades al aire libre a partir de las 13:00 horas de este jueves EFE Compartir en X

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