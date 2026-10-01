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El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta declara que "no se paró de pedir ayuda" y dice tener 19 mensajes con el CNI sin desclasificar

Los detalles Gonzalo Sanz ha resaltado que él era el enlace con el CNI y la Guardia Civil, que sabían perfectamente que la situación era "extraordinaria" y que se solicitaron "actuaciones inmediatas, extraordinarias y conjuntas que nunca se adoptaron".

El exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta Gonzalo Sanz a su salida de la Audiencia Nacional, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España).
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Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta, ha ratificado este jueves ante la jueza Tardón que elevó a Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Ejecutivo en la ciudad ceutí, los avisos que le habían trasladado sobre la posible entrada masiva de migrantes. Además, según han trasladado fuentes jurídicas a laSexta, ha declarado que "no se paró de pedir ayuda" y ha dicho tener 19 mensajes con el CNI sin desclasificar.

Sanz ha resaltado a su vez que la ciudad de Ceuta entró en pánico" los días 30 y 31 de julio y que "aquello parecía Sarajevo". Ha dicho que él era el enlace con el CNI y la Guardia Civil, que sabían perfectamente que la situación era "extraordinaria" y que se solicitaron "actuaciones inmediatas, extraordinarias y conjuntas que nunca se adoptaron".

Así, ha señalado ante la jueza que "no se paró de pedir ayuda" a las secretarías de Estado de Menores, Inmigración, Seguridad y Política Territorial y que no se cerró la frontera porque esa medida no tuvo el visto bueno de Interior. Y ha apuntado que dispone de 19 mensajes con un agente del CNI y que él elevó en todo momento los avisos.

El testigo ha accedido al volcado del contenido de su teléfono móvil y esos mensajes se añadirán a la pieza secreta. Para utilizarlos en la causa, la jueza María Tardón deberá pedir su desclasificación al Gobierno. También ha remarcado que tenía una llamada de ocho minutos con el agente del CNI

Sanz ha dicho que en otras situaciones extraordinarias el Gobierno central sí había pedido ayuda y que en esta ocasión eso no sucedió. Además, ha añadido que la Guardia Civil era "plenamente consciente de lo que estaba pasando".

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