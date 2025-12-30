Inés Rodríguez, sobre su incidente con una azafata en un vuelo: "Me preguntó si iba borracha y le expliqué que solo soy coja"

"Siempre nos abre los ojos, como un café doble por la mañana", decía El Gran Wyoming acerca de Inés Rodríguez en este programa de principios de 2025 de El Intermedio. La colaboradora contaba el malentendido que había tenido una azafata con ella en un vuelo.

El Gran Wyoming daba la bienvenida en este programa de El Intermedio de enero de 2025 a su "reportera más inusual", Inés Rodríguez. "Siempre nos abre los ojos, como un café doble por la mañana", decía el presentador del programa de laSexta y la colaboradora aprovechaba la oportunidad para pedirle una subida de sueldo.

Tras haber disfrutado de sus vacaciones de Navidad, contaba, en base a su experiencia, cuál es la principal dificultad a la que se enfrentan las personas con discapacidad cuando viajan en transporte público. "Si ya de por sí nos cuesta movernos, si encima nos ponen trabas para transportarnos de manera un poco más independiente, ya que, muchas veces, no podemos conducir, es un lío", respondía Rodríguez a la pregunta de Sandra Sabatés.

"Tengo suerte de poder subir y bajar escaleras, con lo cual mucho drama no tengo, pero el otro día, volviendo de Bangladesh, me subí al avión y la azafata me preguntó que si estaba borracha. Le tuve que explicar que no, que solo era coja", contaba entre risas.

"Luego se sintió fatal y me subió a 'business'", añadía, encontrando el lado positivo a esta situación tan incómoda. "Así que todo bien, oféndanme de esa forma, que así da gusto", remataba. Wyoming se apuntaba la estrategia. "Voy a decir que soy cojo", bromeaba el presentador, pero Inés le paraba pronto los pies.

Rodríguez reconocía que en este sentido "se están poniendo las pilas" y que los transportes siempre intentan ser más accesibles, pero recalcaba que aún queda mucho por hacer.

